Incidente shock per Dovizioso: la Ducati decolla sulla Yamaha di Quartararo e prende fuoco

Un brutto incidente ha messo fuori dai giochi Andrea Dovizioso nella partenza del Gran Premio d'Inghilterra, dodicesimo round del Motomondiale. Scattato dalla terza fila, il forlivese non ha potuto nulla per evitare la Yamaha del team Petronas di Fabio Quartararo, caduto alla curva 1. La Ducati del forlivese è decollata sulla M1, col forlivese che è ruzzolato sulla via di fuga in asfalto e restando per alcuni istanti immobile. Immediato l'arrivo dei marshall. La rossa ha preso fuoco, mentre Dovizioso è uscito dolorante in barella, tranquillizzando tutti col pollice all'insù. L'ex iridato della 125cc è stato portato al Centro Medico in ambulanza. Ad attenderlo fuori dal presidio ospedalierio il team manager Davide Tardozzi e il manager del pilota Simone Battistella.

Per precauzione è stato disposto il trasporto in ospedale in elicottero a Coventry per accertamenti. Nell'impatto ha avuto uma temporanea perdita di conoscenza. Botta all'anca e alla testa. È andata di lusso. Zoppicante Quartararo, dolorante ad una caviglia. La gara non è stata interrotta, vivendo del duello tra Marc Marquez e Alex Rins. Lo spagnolo della Suzuki ha beffato il portacolori della Repsol Honda di pochissimi centimetri nella volata finale. Terzo Maverick Vinales davanti a Valentino Rossi e Franco Morbidelli. Marquez allunga in campionato su Dovizioso, ora staccato di 78 punti.