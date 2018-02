Infiltrazioni dal tetto, il derby di basket Tigers – Crabs Rimini trasferito al Palafiera

L’incontro Tigers – Crabs Rimini del 25 febbraio, con palla a due alle ore 18:00, si disputerà al Palafiera vista l’indisponibilità del Villa Romiti causa infiltrazioni d’acqua dal tetto della struttura di via Sapinia. Per l’occasione verranno chiusi i due anelli superiori e sarà aperto solamente il parterre. Agli abbonati “Gold” sarà riservato il parterre di fronte alla panchina Tigers, mentre alla tifoseria ospite verrà riservato il parterre dietro alla panchina ospite. Posto unico invece per abbonati “Silver” e per chi acquisterà il biglietto il giorno stesso. L’importo del biglietto è di 12 euro. Gratis gli Under 18.