Inflitrazioni al Villa Romiti: slitta la sfida delle Tigers Rosa

Slitta al 21 marzo la sfida fra Tigers Rosa e Cestististica Spezzina prevista per sabato. Il provvedimento si è reso necessario a causa dell'indisponibilità del Villa Romiti per problematiche strutturali. L’incontro è valido come recupero del match della quarta giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A2, inizialmente posticipato su richiesta della società ligure causa assenza dell’atleta Gomes Da Silva impegnata con la Nazionale del Portogallo.