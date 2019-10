Crociato ko, stagione finita per Lele Montaguti: il Gaetano Scirea perde il suo guerriero

Il responso che nessun atleta vuol sentire passare sulle proprie orecchie. La stagione di Lele Montaguiti, faro del Gaetano Scirea Basket, è già conclusa. Nell'infortunio rimediato a pochi giorni dall'inizio del campionato ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Questa la sentenza del professor Stefano Zaffagnini dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna alla luce della risonanza magnetica svolta venerdì scorso.

L’ipotesi impietosa sui tempi di recupero varia dai 6 ai 12 mesi per cui si puo’ ragionevolmente parlare di stagione finita. Come già sottolineato un colpo incredibile per l’economia sia tecnica che per lo spogliatoio in quanto Lele in 35 giorni di preparazione si era già eretto a leader assoluto della squadra. L’intervento chirurgico è stato programmato per mercoledì 9 ottobre, perciò la società tutta con in testa il presidente Silimbani, lo staff tecnico e sanitario ed i compagni tutti volgono al guerriero cesenate "un calorosissimo in bocca al lupo certi che ritornerà sul parquet ancor più forte di prima".