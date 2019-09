Calcio, brutta tegola per il Forlì. Il gaucho Minella si infortuna. Intanto arriva Matteo Capitani

Brutta tegola in casa Forlì. Mister Massimo Paci perde infatti il bomber Santiago Minella. Il "gaucho" si è infortunato alla caviglia durante la seduta di allenamento di giovedì e rischia un lungo stop. L'entità dell'infortunio è al vaglio dello staff medico e non si esclude persino l'intervento chirurgico. Ai box anche Thomas Bonandi, che starà fermo per un mese per uno strappo muscolare. Ma ci sono anche buone notizie per l'allenatore biancorosso.

Il centrocampo si rinforza infatti con l'arrivo di Matteo Capitani, 23 anni, ex Viareggio. In passato ha indossato anche le maglie di Derby County, Bologna, Parma, Livorno, Colligiana e Ternana.