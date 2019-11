Inizio di stagione per la Libertas Hockey, attesa per l'esordio casalingo al pattinodromo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Inizia a fasi alterne la stagione per l’hockey in line forlivese. La squadra senior, grazie ai due successi per 4-2 con Milano e 2-0 contro l’Invicta Modena, passa meritatamente al terzo turno di qualificazione della coppa Italia, dove però trova una inaspettata e pesante sconfitta (14-2) ad Asiago contro i Newts. La formazione locale, ufficialmente iscritta alla serie C, ma infarcita di “vecchie glorie” (nemmeno troppo vecchie) del panorama hockeystico dell’altopiano, faticando meno del previsto, ha la meglio sulla formazione romagnola presentatasi oltretutto con diverse assenze. A questo punto c’è attesa per l’esordio casalingo al pattinodromo di via Ribolle sabato alle ore 19.30 contro l’Invicta Modena.

Migliori notizie arrivano dalla U14 che domenica 20 ottobre al Palaroller Sacca di Modena hanno vinto l’edizione 2019 della coppa Emilia con la “nuova” formazione, orfana del gruppo dei 2005 passata alla categoria superiore, completata da diversi elementi (anche under 12) all’esordio nella categoria, e due ragazzi della squadra di Riccione. Dopo i successi con le squadre di Bomporto e Parma, durante le quali coach Succi (in sostituzione di Rossi indisponibile) ha fatto ruotare tutti gli elementi a disposizione, i forlivesi si sono trovati in finale contro Imola, rinforzata nell'occasione dalla presenza di alcuni atleti dei Ferrara Warriors. I piccoli Warpigs si sono trovati in svantaggio a causa di un tiro fortunosamente deviato in porta, ma nel secondo tempo, dopo aver fallito qualche occasione, riescono a trovare il pareggio e a ribaltare il risultato a poco più di 3 minuti dalla fine dell’incontro. Il finale è un arrembaggio degli imolesi, sostenuti dal folto pubblico intervenuto, ma grazie all’ottima prestazione del proprio portiere e all’attenta difesa, Forlì riesce a vincere per 2-1.

LIBERTAS WAR PIGS FORLI’ – ICE IN LINE IMOLA 2-1

FORMAZIONE LIBERTAS: MUHARREMI Alex (portiere), CARLI Michelangelo, CARLI Rebecca, D’ALEO Enrico, GIULIETTI Giovanni, GUERRE Valentino, MAIOLI Filippo, TROIANO Gabriele (capitano), TUMIDEI Sergio, VALTANCOLI Luca, PERPIGNANI Alessio (portiere) Coach: Martina Succi.

