Unieuro, futuro in biancorosso per Giachetti? "Stiamo parlando, decideremo a breve"

Jacopo Giachetti in occasione della cena di fine stagione della Pallacanestro Forlì 2.015, ha scambiato qualche chiacchiera con ForlìToday, dicendosi soddisfatto della stagione dal punto di vista personale, pur senza nascondere il rammarico per l’uscita ai playoff. La decisione sulla sua eventuale permanenza verrà presa dopo essere venuto a conoscenza del prossimo allenatore e degli obiettivi della società.

Jacopo, ti senti soddisfatto della tua stagione a livello personale?

Non mi piace mai guardare soprattutto a livello personale, guardo la squadra e devo dire che oggi, a distanza di un bel po’ di tempo da Gara 5, ancora c’è grande rammarico e un bel po’ di arrabbiatura.

Hai qualche rimpianto sulla stagione?

Alla fine purtroppo devo dire che giocando sempre ogni settimana con problemi fisici, tantissime partite abbiamo giocato in pochi. Più che un rammarico, ci dispiace perché la squadra aveva veramente un grande potenziale.

Per quanto riguarda il playoff contro Rieti, cosa pensi che sia mancato alla squadra per passare il turno?

E’ mancato quel pizzico di cattiveria e di voglia di vincere. Alla fine in queste partite da dentro e fuori fanno la differenza l’energia che metti in campo e la voglia che hai.

Una volta superato l’infortunio al polso sei stato tra i migliori della squadra, come hai dimostrato contro Rieti. Pensi di poter ripetere prestazioni simili con continuità il prossimo anno?

Alla fine il mio mestiere l’ho sempre fatto, sicuramente l’infortunio al polso mi ha limitato tanto perché non riuscivo a tirare. Per tre mesi mi sono trascinato un problema importante, però alla fine sono tranquillo e sereno perché ogni anno le prestazioni personali sono sempre arrivate.

Ti aspettavi l’esonero di Nicola?

Mi dispiace perché Marcelo ha fatto sicuramente un ottimo lavoro, ha tirato fuori il meglio di noi; è un allenatore giovane, ma in campo ha una grandissima esperienza. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo, ci ho giocato i primi anni e devo dire che è un giocatore che ho sempre apprezzato. I suoi consigli da allenatore ed ex giocatore veramente esperto sicuramente fanno comodo a tutta la squadra, poi alla fine la società prende le proprie decisioni.

Rimarrai a Forlì anche il prossimo anno?

Stiamo parlando, decideremo a breve. Ho un’uscita, stiamo cercando di capire chi sarà l’allenatore e quali saranno gli obiettivi della squadra.