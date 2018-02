Invasione biancorossa per il derby, coach Valli: "Restiamo concentrati"

A tre mesi dal derby d'andata (77-73) Ravenna e Forlì si ritrovano, stavolta al Pala DeAndrè, per un derby che si preannuncia bollente sugli spalti - quasi un migliaio i forlivesi attesi - e bellissimo in campo. Padroni di casa in leggero down per le tre sconfitte consecutive ma anche zeppi di talento, punti e atletismo, Forlì con la mente finalmente sgombra dalle paure: pronostico difficile ma spettacolo garantito. Palla a due alle 18, arbitrano Begnis, Marton e Valleriani.

"Aver messo qualche punto tra noi e le ultime tre ci conforta, ma restiamo concentrati - afferma coach Giorgio Valli -. Rispetto alla partita di andata c'è DiLiegro, dovremo aumentare l'intensità difensiva soprattutto dentro l'area". Un'analisi sugli avversari: "Come noi Ravenna non ha cambiato niente sul mercato, ci sono molte caratteristiche simili tra le due squadre: forse loro hanno più fisicità, con Rice, per andare dentro l'area mentre noi siamo più perimetrali, ma stile e costruzione della squadra sono analoghi".

Fiducia trasmessa anche dalle parole di Giovanni Severini, la cui freschezza offensiva ha portato negli ultimi due match 16 e 12 punti: "La vittoria contro Roseto è stata un'iniezione di fiducia che in un certo senso ci ha dato ulteriore energia. Domenica scorsa abbiamo giocato con un peso in meno e soprattutto non sentivamo la pressione di dover fare risultato".

Un'analisi sugli avversari: "Ravenna è una squadra importante, costruita per fare molto bene. Oltre ai due americani il roster può contare su giocatori italiani esperti quali Giacchetti, Masciadri e Raschi, con cui peraltro ho avuto l'occasione di giocare durante la mia parentesi a Chieti. L'OraSì sicuramente vorrà tornare alla vittoria dopo qualche passaggio a vuoto, noi dal canto nostro proveremo a metterli in difficoltà e prolungare la scia positiva di queste ultime settimane".

QUI RAVENNA - Presenta il match per i "Leoni" Alessandro Lotesoriere, assistant coach di Antimo Martino: "Abbiamo preparato questa partita con grande attenzione come sempre, ma è naturale che tre sconfitte in una settimana abbiano fatto suonare un campanello d'allarme e per questo siamo tornati a lavorare anche su situazioni che si pensavano risolte. Sotto determinati aspetti comunque un miglioramento si è visto già a Trieste".

Uno degli ex è Alberto Chiumenti: "L'Unieuro si è sbloccata anche in trasferta e viene da due brillanti vittorie, pertanto è in fiducia. Noi in questo momento non siamo nelle condizioni di poter sottovalutare nessuno ma dipende tutto dal nostro atteggiamento in campo. Quando si affrontano partite importanti dopo un periodo negativo, se le cose non si mettono subito bene può subentrare un po' di nervosismo. La solidità mentale di un gruppo sta nel non lasciarsi travolgere dalla negatività. Ma per quanto ci riguarda non ne abbiamo motivo: la nostra stagione fino a qui è buona e se me l'avessero detto ad agosto che saremmo stati così in alto, avrei messo la firma”.