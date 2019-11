Invasione di minirugbisti all'Inferno Monti. Terzo Tempo con i dolci delle mamme

Domenica mattina sull'erba amica dell' Inferno Monti è andato in scena il grande spettacolo del minirugby, con circa 200 atleti delle categorie Under 6, Under 8, Under 10 ed Under 12 che hanno allietato ed entusiasmato il foltissimo pubblico presente con placcaggi e mete per tutta la mattinata. Insieme ai minirugbysti mercuriali si sono incontrati i coetanei di Forlimpopoli, Ravenna, Rimini, Imola ed Old Cesena e, agevolati anche dalla splendida giornata di sole, hanno dato in maniera continuativa su tutti i campi organizzati egregiamente dal direttore del Festival Enrico Billi. E' stato un grande spot per tutto il movimento rugbystico romagnolo conclusosi col tradizionale Terzo Tempo dove tutti sono stati rifocillati a piatti di pasta e dolci preparati dalle mamme.

ALTRI RISULTATI RF79

UNDER 14

IL PANIFICIO DI CAMILLO RF79 U14 - Invictus Rugby 17-39

UNDER 16

Cus Ferrara - ARLAM RF79 U16 29-24