L'ultima della stagione in casa dell'Unieuro 2.015: invitati 3mila bimbi

In occasione dell'ultima partita casalinga all'Unieuro Arena, in programma domenica alle 18 contro la Tezenis Verona, la Pallacanestro Forlì 2.015 ha deciso di invitare tutti i bambini delle elementari di Forlì e provincia che durante la stagione hanno partecipato al progetto "Scuole a Palazzo". L'ingresso sarà dunque gratuito nel Terzo Anello giallo per tutti gli studenti delle scuole elementari Saffi, Bersani, Peroni, Rodari, Squadrani, Rivalta, Focaccia e Don Milani. Per i loro genitori biglietto ridotto a 5 euro."In questo modo Pallacanestro Forlì 2.015 intende avvicinare allo sport, e al basket in particolare, circa tremila bambini di Forlì e provincia - comunica la società -. Per salutare la squadra protagonista della stagione che va a conclusione, dandosi appuntamento al prossimo anno sportivo".