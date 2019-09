Ironman, la sfida impossibile tra Forlimpopoli e Bertinoro: gran tifo per Alex Zanardi

C'è chi non avrà gradito la chiusura delle strade, ma erano davvero in tantissimi ad applaudire i triatleti al via dell'Ironman, la più massacrante prova di triathlon: 3,86 chilometri di nuoto, 180,260 chilometri in bicicletta e 42,195 chilometri di corsa tra Cervia, Milano Marittima, Forlimpopoli e Bertinoro. Uno sforzo logistico e organizzativo che ha visto protagonisti sul territorio anche migliaia volontari.

Tutti gli atleti sono stati caricati lungo il percorso, in particolare Alex Zanardi, che pochi giorni fa è salito sul podio dorato conquistando il titolo di campione del mondo di paraciclismo. Tra gli obiettivi dell'edizione 2019 quello di battere il record del mondo disabili (8h26’06’’) e iniziare la preparazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.