Giovani cestisti da tutto il mondo: conto alla rovescia per il 25esimo Supercamp di Sportilia

Il Wbsc Supercamp International Basketball School “Claudio Papini” spegne 25 candeline, un importante traguardo raggiunto dal camp internazionale di allenamento giovanile di basket fondato e diretto da Stefano Colombo, allenatore nazionale forlivese, e dai bolognesi Giovanni Grassi e Fabio Coirazza. Le nozze d'argento del camp di basket verranno celebrate con tre nuove grandi sessioni di pallacanestro giovanile: prima sessione dal 24 al 30 giugno, la seconda dal primo al sette luglio; la terza dall'8 al 14 luglio. Già numerose le iscrizioni con la seconda e terza sessione già vicine al "sold out": ultimi posti disponibili e iscrizioni online sul sito www.wbscsupercamps.com.

Anche nella sua 25esimo edizione, il Wbsc Supercamp registra una presenza internazionale di campers provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo: ragazzi e ragazze, dai 10 ai 20 anni, che invaderanno anche quest'anno la bellissima città dello sport romagnola. L'appuntamento con la Special Girls Session si rinnova nell’ambito della terza sessione comunque riservata anche ai ragazzi (8-14 luglio), uno spazio dedicato alle giovani cestiste che avranno la possibilità di allenarsi con uno staff internazionale di Head Coach specialisti di basket femminile in un gruppo separato dai ragazzi.

Head e Assistant coaching staff: le novità

Come sempre di alto profilo l'Head Coaching Staff che nell'edizione 25 saluta i nuovi Head coach Barbara Giuseppe, Michelangelo Cossu, Vito Gallotti, Alessio Marchini, Maurizio Mondoni (esperto di minibasket) e Pirez Perez Cesar dall'Uruguay. Un caloroso benvenuto anche a Cesar Neto Leite (Brasile), assistant coach per la prima volta al Supercamp e promoter per il Brasile, da dove arriveranno alcuni giocatori per partecipare al Supercamp.

Questo l'elenco completo dell'Head Coaching Staff

Colombo Stefano (Direttore WBSC – Italy), Laghi Luis (V. Direttore WBSC – Italy), Barbara Giuseppe (Italy), Bertelà Maurizio (Italy), Bianchi Bruno (Italy), Caboni Giuseppe (Italy), Campisi Emanuele (Italy), Cavellini Roberto (Italy), Colombo Dodo (Italy), Cossu Michelangelo (Italy), Gallotti Vito (Italy), Ghilardi Franco (Italy), Mangiapelo Roberto (Italy), Marchini Alessio (Italy), Martinelli Lorenzo (Italy), Mondoni Maurizio(Italy), Rossberger Alberto (Italy), Sandel Simone (Italy), Scotto Di Luzio Stefano (Italy), Veneroni Guido (Italy), Avidar Lori (Israel), Griffin Rod (USA), Jurkovic Bobo (Croatia), Kesidi Kostie (Greece), Mahdy Mady (Sweden), Mc Neely Kennet (USA), Piasevoli Umberto (Croatia), Pirez Perez Cesar (Uruguay), Ronen Oren (Israel), Saintignon John (USA), Samuelsson Joakim (Sweden).

Questo invece è il rinnovato gruppo degli Assistant Coach: Andreatta Martina (Italy) , Andreini Maurizio (Italy), Berti Max (Italy), De Feo Claudio (Italy), Dodi Tiziana (Italy), Guarenghi Mattia (Italy), Lanza Jacopo (Italy), Lazzarotti Alfredo (Italy), Ricciuto Francesco (Italy), Rossignoli Andrea (Italy), Sbrissa Mary (Italy), Smorto Larissa (Italy), Stella Roberto (Italy), Stenico Graziano (Italy), Varzi Sabrina (Italy), Visconti Alessandra (Italy), Dacic Dubrawka (Croatia), Dolenc Goran (Croatia), Landin Marqus (Sweden), Lonnqvist Christer Hets (Sweden), Neto Leite Cesar (Brasile), Pali Gabor (Hungary), Paris Aitor (Spain), Seino Barbon Tania (Cuba), Skrastina Diana (Latvia), Vrancic Irena (Bosnia), Zdravko Meic (Sweden).