Jbc Ca Ossi Basket, atleti forlivesi in evidenza neii tornei di livello nazionale

Si è concluso il 6 gennaio a Santarcangelo, dopo quattro intensi giorni di partite di alto livello tecnico, il 10° Memorial Mario Fabbri dedicato alle rappresentative regionali under 15. In particolare, della formazione emiliano – romagnola hanno fatto parte anche i forlivesi Giulio Caramella e Achille Lazzari dei Baskers Forlimpopoli che, anche grazie all’eccellente lavoro svolto dallo staff tecnico formato dal capo allenatore Mathias Golinucci, dal vice Rodolfo Rombaldoni e dal preparatore atletico Mattia Tumedei nel quadro del progetto tecnico dello Junior Basket Ca’ Ossi, hanno dato un importante contributo al primo posto della nostra Regione. Primo posto arrivato, dopo la semifinale vinta domenica contro il fortissimo Veneto per 81 a 70, col successo per 77 a 66 nella finale contro la Lombardia, in cui Lazzari è stato determinante coi suoi 15 punti, 9 dei quali frutto di tre bombe consecutive nel momento decisivo della gara. Un’esperienza molto importante per i ragazzi, che va condivisa con tutto il gruppo dei nati nel 2005 dello JBC e ne rafforzerà un percorso di crescita attestato pure dagli ottimi risultati fin qui ottenuti nel girone di andata del campionato di Eccellenza.

Luca Fabiani, il giovane 2002 di scuola Ca’ Ossi da quest’anno in prestito all’ Oxygen Bassano, nei giorni scorsi ha partecipato a Bologna con la Officina Fattori Pistoia alla seconda edizione della IBSA Next Gen Cup, la manifestazione riservata alle formazioni Under 18 delle squadre di Serie A lanciata lo scorso anno dalla Lega Basket Serie A, ottenendo l’Airness Awards del Girone C come miglior rimbalzista. A Luca i complimenti dello JBC, che guarda con orgoglio i successi dei suoi atleti.

