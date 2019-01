Unieuro ko a Jesi, coach Valli: "Dobbiamo essere più furbi e affamati"

Cinicità e cattiveria in difesa per completare il Dna dell'Unieuro Forlì. Coach Giorgio Valli rende merito a Jesi, ma sottolinea cosa è mancato ai biancorossi nella trasferta marchigiana. "Purtroppo non abbiamo ancora la maturità per essere affamati dopo una bella vittoria - osserva l'allenatore -. Nel finale ci sono mancate le energie nervose oltre che fisiche per essere lucidi. Siamo andati dietro al ritmo di Jesi per quasi tutta la partita; sapevamo che avrebbero fatto una partita aggressiva e sappiamo cosa scatta nella testa quando una squadra si vuole salvare".

All'Unieuro, rimarca Valli, è mancata "la carica nervosa ed emotiva per mantenere la lucidità necessaria per rispettare il piano partita. L'abbiamo fatto abbastanza bene nel primo tempo". Il coach ha ricordato ancora una volta l'importanza dell'alta intensità difensiva, ma ha sottolineato come sia necessaria anche la furbizia: "Ci battiamo e ci lavoriamo, ma non spendiamo i falli quando vanno spesi e non riusciamo a riempire l'area quando occorre. Abbiamo concesso tanti uno contro uno facili a Jesi. Ha vinto la squadra che è stata più lucida nel finale".