Judo, Trofeo di Natale: serie di podi per gli atleti forlivesi

Come ogni anno si è svolto a Forlì, organizzato dal Sakura Judo, il Trofeo di Natale: criterium di Judo per le categorie bambini, fanciulli e ragazzi che ha visto la partecipazione di centinaia di judoka provenienti dalle varie province emiliano romagnole. Gli atleti del Kaishi Judo Romagna si sono distinti in svariate categorie, in particolare nella categoria ragazzi sono saliti sul gradino più alto del podio Agata Campana categoria 57 chili e Leonardo Keshishian categoria 66 chili, un meritatissimo argento per Erik Cicchetti cat. 45 chili. Il 2020 oramai alle porte vedrà il Kaishi Judo, impegnato nella continuazione del progetto "Judo Inclusivo" in collaborazione con Anmic, "Judo Lab" laboratorio teorico di Judo in collaborazione con Avis "Sport di Tutti" in collaborazione col Coni nazionale.