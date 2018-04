Ko indolore: lo Sporting Valbidente promosso in Prima Categoria

Lo Sporting Valbidente vince il campionato di Seconda Categoria con una giornata di anticipo e viene promossa in Prima. L'utima di campionato si è chiusa con una sconfitta per 2-0 contro il Carpena. "Felici per questa promozione in 1°categoria ora non si stacca la spina ma si prepara la gara di ritorno semifinale di coppa Emilia in programma mercoledi prossimo", commenta la società su Facebook.

Sporting Valbidente - GS Carpena 0-2 Sporting Valbidente : 1Ruscelli 2Biondi (10st Tumidei) 3Mordenti 4 Ravaglioli 5Viola 6Torelli (25st Camprini) 7Es Saten 8Meskine (1st Zanotti) 9 Pistorio 10Cangialosi (20st Placenti) 11Fiori (6st Bertaccini) All: S. Mariani