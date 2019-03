L’Aics Basket Forlì non brilla ma vince ancora: espugnata Cervia

L’Aics Basket Forlì non brilla ma riesce ad ottenere una vittoria veramente importantissima sul campo di Cervia avvicinando sempre di più il secondo posto finale nella Regular season. Le ragazze di coach Montuschi non hanno brillato nel match ma sono riuscite ad avere la freddezza giusta nei momenti fondamentali della partita. In avvio era Caterina Bozzi a fare la differenza mettendo a Segno 5 importantissimi punti che davano il via ad una prima fuga delle forlivesi, che, poteva lasciare intendere che la partita potesse essere più in discesa del previsto ed il 14-7 con cui si concludeva il primo quarto di gioco lasciava ben sperare per una serata tranquilla.

Ma al rientro in campo era subito Cervia a prendere in mano le redini del match riducendo lo strappo ed arrivando addirittura al sorpasso grazie ai 5 punti consecutivi di Spinelli, Forlì però riusciva a ricompattarsi e grazie ai canestri di Calabrese e Mouharrar arrivava al riposo lungo in vantaggio 26- 23. Dopo il cambio di campo la partita si manteneva sui binari dell'equilibrio; Silighini e Paleari segnavano canestri importanti e le belle giocate di Francesca Sampieri consentivano alle ospiti di arrivare all'ultimo riposo lungo in vantaggio 39-31.

Cervia provava a rimontare nell'ultima frazione di gioco ma Cedrini e compagne riuscivano a respingere gli assalti della squadra di Giunchi e come ad inizio partita erano 5 punti consecutivi di Caterina Bozzi a mettere in cassaforte Il risultato fissando il punteggio finale sul 47 42. Una vittoria sudata che vuol dire davvero tantissimo per l’Aics Basket Forlì alla quale adesso bastano solo due punti nelle restanti 4 gare per assicurarsi matematicamente la seconda posizione in classifica nella Regular Season ed una posizione di Maggiore forza nei play-off.