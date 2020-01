L'Aics dona le divise sportive ai ragazzi delle medie "Maroncelli"

L’Asd Aics Sport Village, in collaborazione con il comitato provinciale Forlì-Cesena dell’Associazione Italiana Cultura Sport, ha donato 35 divise sportive ai ragazzi delle scuole medie “Maroncelli” (istituto comprensivo 4 "Annalena Tonelli") per la partecipazione alle attività e alle uscite didattico sportive. L’iniziativa rientra nell’ambito dei progetti sociali che il comitato provinciale dell’ente di promozione sportiva Aics porta avanti sul territorio e che, ogni anno, produce un “dono” speciale a una scuola del territorio, nell’intento di favorire l’attività sportiva tra i giovanissimi: dimostrazione della continua attenzione di Aics alla promozione dello sport, in tutte le sue accezioni, come portatore di valori: il rispetto del compagno, lo spirito di squadra, il fairplay.

Di questo ha parlato ai ragazzi, al momento della consegna, la presidente di Aics Forlì-Cesena Catia Gambadori, accolta a scuola dalla dirigente Anna Starnini, dalla presidente del consiglio d'istituto Gina Ciocca, dai docenti Paola Quintano (anche referente del plesso) ed Emilio Novelli, dai rappresentanti dell’Associazione genitori Nicola Salza e Valentina Gardelli. "Quando indosserete queste divise - ha detto la presidente Gambadori rivolgendosi agli studenti - rappresenterete il vostro Istituto ma anche i valori che questa maglia sottintende: spirito di squadra, di rispetto dell’altro e delle regole, del fair play. Ciò vi serva a capire che la fedeltà alla maglia e ai suoi valori è importante e che è alla base dell’attività sportiva". Le divise contano maglie e pantaloncini sufficienti a vestire due squadre miste e i propri coach.