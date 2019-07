L'arbitro Marco Piccinini promosso: il forlivese sarà in pianta stabile in serie A

Marco Piccinini promosso in serie A. E' ufficiale il salto di categoria dell'arbitro forlivese, passato dalla Can B alla Can A insieme ad Antonio Giua di Olbia. Per raggiunti limiti d'età sono stati dismessi Luca Banti di Livorno e Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo. Queste le decisioni dell'Associazione italiana arbitri che oggi in Figc ha presentato gli organici per la prossima stagione. Per quanto riguarda gli assistenti, promossi in Can A Baccini di Conegliano, Bresmes di Bergamo, Colarossi di Roma 2, Imperiale di Genova e Vecchi di Lamezia Terme; dismessi Tasso di La Spezia per motivate valutazioni tecniche, Di Liberatore di Teramo, Marrazzo di Frosinone, Posado di Bari, Tonolini di Milano e Vuoto di Livorno per limiti di età.

Quest'anno Piccinini ha diretto quattro incontri nella massima serie. Dopo esser stato il fischietto di Atalanta-Frosinone (prima giornata, 4-0 e due cartellini gialli), Cagliari-Chievo (decima, 2-1 e sette gialli) e Juventus-Chievo (ventesima, 3-0 e tre cartellini) e Sassuolo-Parma (32esima, 0-0 e cinque cartellini). E stato inoltre il direttore di gara della finale playoff di serie B, vinta dal Verona per 3-0 sul Cittadella. In Coppa Italia ha arbitrato Brescia-Novara, che si è disputata il 12 agosto, e Cagliari-Atalanta che si è giocata il 14 gennaio. Nel suo curriculum Piccinini vanta 48 sfide in serie B, tre in serie A, cinque in Coppa Italia e 101 in serie C, oltre ai campionati minori. Arrivato in Lega Pro nel 2011, ha trascorso cinque anni in terza serie, nei quali ha diretto anche una finale play-off. Nel 2016 è stato promosso in Commissione Arbitri Nazionale, esordendo nella serie cadetta il 10 settembre, in occasione di Pro Vercelli-Cittadella, terminata 1-5. Il 13 gennaio 2017 è stato insignito del Premio Luca Colosimo come miglior arbitro della Lega Pro 2015-2016. Poche settimane fa ha ritirato a Bologna il premio Bernardi riservato al miglior arbitro esordiente in Serie A.

