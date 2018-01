L'arte tradizionale orientale del Bagua Zhang sbarca a Forlì

Arriva a Forlì, grazie alla scuola di arti orientali Tian Di He, l'antica disciplina del Bagua Zhang, una delle tre arti marziali interne taoiste più importanti, insieme ai meglio noti Tai Ji Quan e Xing Yi, con cui condivide i principi fondamentali. Il Bagua è allo stesso tempo un sistema efficace di autodifesa, in particolare per l’universo femminile, e una “ginnastica di lunga vita”, che incorpora i principi della medicina tradizionale cinese e del Qi Gong. La pratica è adatta a tutti e unisce gli aspetti meditativi tipici delle arti orientali con una pratica fisica incentrata su lavoro interno (nei gong) e ricerca della flessibilità.

Nella scuola Tian Di He si seguono gli insegnamenti dei maestri Guo Ming Xu, Delio Murru e Dante Basili. In questa tradizione di insegnamento il Bagua è suddiviso in otto cerchi, otto sequenze che, pur mantenendo le caratteristiche proprie dello stile, sviluppano lo spirito di otto animali: Drago, Falco, Leone, Scimmia, Tigre, Aquila, Unicorno e Gallo. Lo Xing Yi sviluppa l' intenzione e lo spirito delle qualità "animali", il Taiji la "centralità" dell' Universo ed il Ba Gua il "vortice" della sua periferia. Per questo motivo il Bagua Zhang è uno dei metodi di arti marziali più dinamici e fluidi: lo stesso corpo si identifica in un fluido dinamico. L'animale guida del movimento è il Drago, che vive nei corsi d'acqua e volteggia fra le nuvole. Le lezioni si tengono all’Accademia InArte Via Gorizia 210 tutti i martedì e giovedì dalle ore 19,30 alle 20,30. È possibile partecipare a una lezione gratuita di prova. Responsabili della scuola Tiandihe a Forlì sono gli istruttori Simona Santolini e Luca Michelacci.