L'Asd Polisportiva FNS a tutto campo: non solo sport, ma anche solidarietà

E' un periodo particolarmente intenso per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva FNS, fondata nel 2012 da Mirco Cacucci, Christian Minotti Camporesi e Davide Fabbri. E' infatti in corso di organizzazione due eventi sportivi, ovvero il torneo multisport di 12 ore "Aspettando la ventiquattrore", che si terrà al Derby di Castrocaro il primo maggio, e "La ventiquattrore Fns" programmata a Meldola per l'8 e il 9 giugno, giunta all'ottava edizione.

La polisportiva conta circa 90 tesserati inseriti in diverse squadre. C'è una squadra di calcio a 5 femminile impegnata nel campionato Csi di serie B, una compagine maschile impegnata nel campionato Csi, una squadra di calcio a sette maschile che disputa il campionato Csi Promozione A, una squadra di basket maschile impegnata nel campionato Csi Open ed una compagine di Tchoukball (TB serie B).

La Polisportiva è attiva anche nel campo della solidarietà; nel 2014 è nata la squadra "I diavoli bianchi", composta da una decina di ragazzi coinvolti nel progetto “Sprar” per migranti; mentre nel 2016 è stato organizzato uno dei tornei 24h col fine di raccolta viveri da destinare ai terremotati del Centro Italia. Sempre nel 2016 con l'iniziativa “Mare Omnium” (navigazione con un vecchio pedalò risistemato da Ancona a Pescara) sono stati raccolti fondi (attraverso una pagina online di Crowdfunding) per contribuire alla costruzione di una scuola in Tanzania.