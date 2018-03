L'At.Ed.2 torna in campo dopo tre settimane: a Forlì arriva il Futsal Cobà

Dopo tre settimane torna in campo l’AT.ED.2 che nella 19esima giornata, l’ottava di ritorno del girone D della serie cadetta, ospiterà il Futsal Cobà del grande ex Diego Moretti, seconda forza del campionato con 36 punti ad inseguire la capolista Tenax a cinque lunghezze ma con una gara in più. Prima il turno di riposo nella 17esima giornata, poi il rinvio della gara di sabato scorso a Perugia contro il Gadtch per il maltempo hanno fatto sì che l’ultima partita ufficiale dei galletti risalga al 17 febbraio quando a Fano l’AT.ED.2 uscì sconfitta nettamente per 6-0 dall’Eta Beta. Forlì comunque ancora decimo con dieci punti appaiato al penultimo posto in graduatoria proprio al Gadtch col recupero dello scontro diretto fissato per martedì prossimo alle ore 20:30 a Perugia.

Coba’ reduce dal pareggio interno a reti inviolate contro l’Eta Beta. Risultato veramente anomalo nel futsal ed in particolare per gli Sharks che con 76 gol vantano il primato di gol fatti nel nostro raggruppamento trascinati dal bomber Nico Sgolastra che con 19 centri è attualmente sul gradino più basso del posto nella classifica marcatori. Dall’altra parte il Forlì di mister Matteucci che vanta il record opposto con il peggior attacco in virtù delle sole 28 segnature. Ancora fermo ai box Mozzoni, rientra tra i convocati Lucchese assente nell’ultima gara giocata, nessuno squalificato da ambo le parti. Rispetto alla gara d’andata giocata a Fermo, netto 7-0 senza storie per gli Sharks, la grossa novità è mister Campifioriti sulla panchina marchigiana che ha rilevato prima di Natale mister Osimani. Fischio d’inizio alle 15: si gioca al Pala Marabini di San Martino in Strada, ingresso libero; dirigeranno Dalla Costa di Schio, Vidali di Adria coadiuvati al cronometro da Ghetti di Bologna.