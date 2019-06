L'Edera ai Campionati Italiani di atletica leggera per Allievi ed Allieve

Dal venerdì a domenica prossimi si svolgeranno ad Agropoli (Salerno) i Campionati Italiani di Atletica leggera per Allievi ed Allieve. Alisea Succi e Martina Fedriga rappresenteranno l’Edera Atletica alla più importante manifestazione di categoria dell’anno. Succi, esordiente nella categoria, dopo aver centrato nello scorso inverno la semifinale ai campionati indoor nei 60 piani, si presenta sui 100 piani con il tempo di accredito di 12” 55. Per l’atleta allenata da Giuliana Spada, indimenticata atleta olimpica, è l’occasione per confermare i sorprendenti progressi come velocista.

Fedriga invece è una “veterana” nella categoria allieve avendo già lo scorso anno partecipato alla competizione nazionale nel lancio del disco. Ad Agropoli farà due gare avendo ottenuto il minimo di partecipazione anche nel peso (mt.11,59), oltre che nel disco mt.(31,90). Martina è allenata dal padre Silvano, velocista di valore nazionale degli anni ’90, ed è una doppia figlia d’arte in quanto la madre è la stessa pada.

Non si è ancora spenta l’eco dei Campionati Italiani Juniores, dove le soddisfazioni per Forlì sono venute dagli atleti dell'Edera Atletica con Anna Spada che con 57”38 ha ottenuto il 7° posto nella finale dei 400 piani. Interessante anche la prestazione di Lolà Solfrini nei 400 ostacoli con 68”56. Per la prima volta dopo anni ben due formazioni forlivesi si sono guadagnate il diritto alla partecipazione nazionale nelle staffette, specialità nella quale la società forlivese vanta più di un titolo nazionale nel passato.

Infatti l'Edera Atletica era rappresentata dalla 4x100 maschile juniores e dalla 4x400 femminile juniores. Dodicesimi i ragazzi con Filippo Samorì, Andrea Fabbri, Nicolò Valgimigli e Riccardo Fabbri in 44”18 e settime le ragazze con Giulia Sarasini, Lolà Solfrini, Cecilia Amaretti e Anna Spada in 4’05”42.