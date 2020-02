L'Edera Karate sale sul gradino più alto del podio con Luca Vittozzi

L'Edera Karate è di nuovo sul podio ma questa volta sul gradino più alto. Questa volta a salirci è Luca Vittozzi classe 2001. Domenica a Busseto in provincia di Parma, si è svolto il campionato regionale di kumite e Luca si è aggiudicato il primo posto, battendo in finale il karateka Luca Lasagni classe 1995. Grande soddisfazione anche per il maestro Maurizio Mariani che accompagnerà Luca al campionato italiano assoluto di kumite ad Ostia ( Roma) il prossimo 7 marzo. Una grande soddisfazione per la storica polisportiva forlivese, che scrive un'altra pagina importante della sua preziosa attività che svolge ormai dal 1947 nell'immediato dopoguerra.