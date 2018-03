L'Edera Triathlon Forlì archivia la stagione 2017 con la premiazione degli atleti

Archiviata definitivamente la stagione 2017 con i riconoscimenti agli atleti meglio classificati al settimo campionato Sociale e agli 11 atleti "Finisher Ironman", distribuiti durante la cena tenutasi giovedì al "Tontola Beach" di Predappio, di "Manu" vicino alla squadra ed al Triathlon. La serata si è aperta e non poteva essere diverso data la circostanza, con la premiazione delle atlete. A consegnare il premio il presidente della Polisportiva Edera, Carmine Capriolo.

Vincitrice del campionato sociale 2017, articolato su 8 gare di varie distanze, è Patrizia Gaiardi, gradito ritorno il suo dopo 10 anni di inattività agonistica, ma di certo non di inattività fisica vista l'ottima prestazione sulle lunghe distanze; al 2° posto Elena Cecchetto, vincitrice delle ultime edizioni con risultati sempre di pregio e sempre competitiva anche quest'anno nonostante qualche acciacco fisico che ha compromesso la seconda parte di stagione; al 3° posto la sempre attiva e propositiva per i colori sociali Monica Canali. Stagione importante per lei non solo sotto l'aspetto agonistico, ma anche personale, viste le nozze con il suo "Ironman" Pippo dopo la proposta pubblica ricevuta proprio sul traguardo della gara di Cervia in settembre.

Anche fra gli uomini il titolo di campione sociale è andato ad un nome nuovo: primo classificato è risultato Cristian Ravaioli, ottima la sua stagione di esordio in cui, se da un lato ha dimostrato le sue qualità nella frazione in bici ed in quella di corsa, dall'altro, proprio il suo punto debole, il nuoto, ampiamente migliorabile, permette di pronosticare per lui grossi margini di crescita. Al 2° e al 3° posto, rispettivamente, Giuseppe Caboni e Cristian Versari, due atleti alla seconda stagione tra le file dell'Edera Triathlon che hanno fatto della costanza e della regolarità la loro arma migliore. Grande adesione e ottimi risultati per loro per tutto l'arco della stagione. Grazie al contributo degli amici "Pippo Olimpico" di Predappio e Gabriele di "Renova Bike" di Forlì e Mirko della Due – B, cartongesso, i riconoscimenti sono proseguiti via via agli altri top ten. Quarto posto per Valmaggi, quinto Alberto Pasquarella e poi Salghini, Talamelli, Masini, Cereti e Topan Daniel.

Altro momento importante della serata sono stati i riconoscimenti per gli atleti Finischer Ironman; ben 11 fra uomini e donne, con 12 gare portate a termine grazie alla doppia performance di Mattia Valmaggi in gara sia a Klagenfurt in luglio che a Cervia in settembre; risultati che hanno permesso di raggiungere quota 45 nello speciale Albo d'oro sociale delle gare IM portate a termine. Oltre a Mattia, quindi riconoscimento per Rudy Salghini, Matteo Masini, Stefano Alessandri, Daniel Topan, Proli "Pippo" Sauro, tutti alla prima esperienza sulla distanza, così come Pasquarella che ha fatto registrare all'Ironman Austria la miglior prestazione sociale di sempre con l'ottimo crono di 9 ore 38' 20". Riconoscimento anche per i più esperti Giuseppe Rechichi, Alessandro Talamelli, Patrizia Gaiardi al loro secondo IM e per Massimo Mambelli al quarto.

Da ricordare anche il secondo posto di categoria ai campionati regionali di Triathlon Sprint per Ravaioli, 3° per Greppi e l'ottimo terzo posto per Pasquarella ai campionati italiani age groupe sempre di Triathlon Sprint. Piacevole serata quindi che suggella una grande stagione ricca di risultati e grandi soddisfazioni per la società e per tanti dei suoi atleti. Non c'è tempo per soffermarsi troppo sui ricordi e già le prime giornate dal clima primaverile riaccendono il motore di tutti gli atleti pronti a tuffarsi quanto prima in una nuova, appassionante stagione agonistica.