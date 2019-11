L'ex Kenny Lawson on fire contro il suo passato: Unieuro ko Mantova

Riassapora la sconfitta la truppa di Dell’Agnello, che cede al PalaBam di Mantova per 92-86. Unieuro quasi sempre in svantaggio e mai con la partita in mano, 46.2% al tiro contro il 54.2% dei padroni di casa. Man of the match l’ex Kenny Lawson, autore di 25 punti. Per Forlì invece è capitan Gaichetti (20) il top scorer. Dopo Ravenna e Udine dunque, arriva in terra lombarda la terza sconfitta per Forlì, che tornerà in campo domenica prossima alla stessa ora al PalaFiera contro Caserta, sconfitta domenica da Imola.

Partono forte i padroni di casa, che con Ghersetti (5) e Clarke si portano sul 7-0 dopo 1’4’’. Bruttini realizza i primi punti dell’Unieuro, poi botta e risposta da fuori Watson-Clarke, che fissano il 10-5 dopo 2’26’’. A 4’48’’ Dell’Agnello spende il primo timeout dopo i punti di Lawson che portano a 18 Mantova, esattamente il doppio di quelli di Forlì. C’è la reazione dei biancorossi, ma i lombardi sbagliano poco e niente: a 8’18’’ Maspero realizza il canestro del 24-15. Prima delle fine del quarto però, Bruttini realizza tre dei quattro liberi totali a disposizione, portando a -6 i suoi (24-18).

In avvio di secondo quarto, le bombe di Kitsing e Rush rimettono in parità l’incontro: quest’ultimo a 2’1’’ riesce a portare per la prima volta in vantaggio Forlì (26-28), ed il match torna totalmente in discussione. Visconti (tre volte dai 6.75), Raspino (4) e l’ex Kenny Lawson regalano un break di 9 a Mantova per il 38-30 che costringe Dell’Agnello al time dopo 5’17’’. I romagnoli calano, ed il contemporaneo buon momento dei padroni di casa portano al massimo vantaggio mantovano dopo una schiacciata di Lawson (44-32 a 7’26’’). Da lì alla fine del secondo quarto l’unico a trovare il canestro è Giachetti, che realizza due liberi valenti il 44-34.

Sul 49-38, Ndoja e Rush (3) riportano a -6 l’Unieuro a 3’23’’, poi Bruttini 52’’ più tardi fissa il 49-45, portando Mantova al timeout e rimettendo i biancorossi in carreggiata. Due liberi di Giachetti e una bomba di Ndoja riducono ulteriormente lo svantaggio forlivese, che a 5’16’’ è di sole due lunghezze (52-50). La seconda metà del terzo quarto è cruciale per l’incontro, dove entrambe le formazioni cercano di far prendere una direzione al match senza riuscirci: a 8’22’’ però, con Mantova sopra di 7, Forlì chiede il timeout per non farsi prendere dall’affanno. Come nel precedente quarto, gli ultimi due canestri sono di Giachetti, entrambi liberi, che riducono da 11 a 9 lo svantaggio ospite (67-58).

Tripla di Giachetti (70-64), seguita dai due punti di Benvenuti a dimostrare che l’Unieuro c’è. Lawson e Visconti dalla distanza ristabiliscono però un bel vantaggio per Mantova (75-66), e a 4’38’’ Dell’Agnello chiede il timeout. A 2’23’’ dal termine, Raspino insacca la tripla che riporta in doppia cifra in vantaggio casalingo (84-74), una dura mazzata per i biancorossi che vedono sempre più vicina la sconfitta. L’ultimo a marcare il tabellino è ‘Mo’ Watson, che fissa il 92-86 finale.