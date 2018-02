L'extraterrestre Hall trascina Ferrara: Forlì vede ormai sfumare il sogno playoff

La fisicità di Ferrara sovrasta la Pieffe Forlì. Decide il derby giocato all'ora di pranzo l'extraterreste Mike Hall, con 30 punti e 51 di valutazione (15 rimbalzi e 5 assist). Forlì è stata come al solito bella a metà e non è bastato il talento di Naimy. E' pesata l'assenza di Bonacini (una rotazione in meno). Dopo aver chiuso avanti il primo tempo (35-39), ha pagato un Jackson in giornata no (solo cinque punti a referto) e la mancanza di muscoli in difesa nonostante la prova maiuscola di Severini e Castelli. Alla fine il tabellone recita 87-81, con la quinta vittoria consecutiva degli emiliani. Il roster di coach Giorgio Valli resta fermo a quota 18 punti, vedendo sfumare le ambizioni di playoff (-6 punti con sette sfide alla fine). "Ci sono mancate le energie, ma soprattutto la cattiveria - commenta Valli - Dobbiamo sopportare i contatti fisici e non lo facciamo costantemente durante la partita".

La partita

Forlì parte con la difesa a zona e sorprende Ferrara. Sono i padroni di casa firmare il primo vantaggio con Cortese e Fantoni. Ma è un fuoco di paglia. La squadra di coach Valli limita gli avversari in attacco e mette la freccia prima con una bomba di DiLiegro e poi con una magia di Naimy in transizione, prendendo in contropiede la difesa avversaria. Jackson non ha la mano calda e Forlì si aggrappa alle soluzioni dalla distanza: Castelli con una bomba costringe al time out coach Bonaccini. Il ritorno in campo vede Forlì piazzare +10, massimo vantaggio, con De Laurentiis. I biancorossi non sfruttano la partenza positiva; peccano in pazienza in attacco e in un amen Hall e Rush fanno rientrare in partita Ferrara con un break di 5-0.

Serve una tripla di Falluca per bloccare la striscia positiva di Ferrara. I biancorossi allungano sul +8 con De Laurentiis, ma uno straordinario Hall riporta sotto i padroni di casa ad appena 3 punti. Si gioca punto a punto, si sveglia finalmente Jackson con una tripla e in un lampo la squadra di Valli ritrova il massimo vantaggio di +10. Ma in un battito di ciglia la Bondi risorge; Hall si carica la squadra (tredici punti) e dopo un time-out i padroni di casa piazzano un parziale di 7-0 (30-33). La partita è coinvolgente e si va all'intervallo con Forlì avanti di quattro (35-39).

Il secondo tempo

La "PF" torna in campo molto molle. Super Hall ne approfitta e porta la Bondi sul 41-39. Coach Valli chiama subito il time-out; si gioca canestro contro canestro e la partita si fa più fisica in difesa. Tra l'agonismo Severini con una tripla di tabella firma il momentaneo 45-46. Castelli si carica di falli, ben quattro, e viene richiamato in panchina. Il professor Naimy accende il faro, spara da tre e serve assisti per il nuovo allungo di Forlì (48-53) firmato da De Laurentiis. Fantoni e Hall fanno prevalere la loro fisicità, Jackson spara a salve e Ferrara torna avanti on un parziale di 8-0.

Serve una tripla di Severini (3 su cinque) per tenere i biancorossi in partita, ma Fantoni risponde con un due su due dalla lunetta. A 1”20 si infiammano gli animi, con Rush che manda a terra con una spallata a Severini dopo un contatto. Si fischia doppio fallo antisportivo e non accade nulla. Parte dalla mano di Rush l'assist della tripla di Panni per il +5 di Ferrara. L'assenza di Castelli in difesa si fa sentire, ma c'è Naimy a tenere a galla Forlì con un canestro in chiusura di terzo quarto per il 60-63.

Si ricomincia col solito Hall a trascinare Ferrara sul 67-60. Chiude la fase positiva dei padroni di casa DiLiegro, ma Panni con la seconda bomba consecutiva lancia la Bondi a +8 (70-62). Dopo il time out di Valli, sale in cattedra anche Cortese, che costringe al fallo un anonimo Jackson e firma il massimo vantaggio di +9. Naimy si prende tante responsabilità e sveglia Forlì con una bomba e servendo la palla a DiLiegro del 73-67. Sono i talenti a fare la differenza: all'extraterreste Hall risponde ancora una volta un super Naimy, che con una tripla tiene la squadra di Valli a -3 (75-72).

Forlì spera, ma Hall riprende possesso della partita per il nuovo allungo (+6). La difesa concede canestri facili e Rush ringrazia (+8). La stoppata di Cortese su Severini, la schiacciata di Hall (51 di valutazione) e la tripla di Rush firmano la definitiva condanna di Ferrara sulla compagine romagnola a 43 secondi dalla fine. Inutile il gioco da quattro punti di Falluca, perchè c'è Moreno a spegnere le velleità biancorosse: finisce 87-79. Per i playoff si fa durissima. Ora una domenica di stop: Forlì tornerà in campo l'11 marzo: all'Unieuro Arena arriverà Orzinuovi.

Bondi Ferrara - Unieuro Forlì 87-81 (11-16, 35-39, 63-60)

BONDI FERRARA: Rush 13, Drigo ne, Hall 30, Fantoni 13, Carella ne, Donadoni ne, Molinaro 4, Cortese 11, Panni 8, Moreno 8. All. Bonacina.

UNIEURO FORLI': DiLiegro 21, Castelli 11, Fallucca 7, Naimy 20, Campori, Jackson 5, Gellera ne, Bonacini ne, Severini 11, Thiam, Del Zozzo ne, De Laurentiis 6. All. Valli.