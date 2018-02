Unieuro incerottata: Treviso espugna il fortino del Palagalassi

L'Unieuro Arena riabbraccia i suoi eroi: il prepartita regala emozioni irripetibili quando i giocatori dell'Olitalia '95 entrano in campo insieme alla squadra di coach Valli davanti a oltre 4mila spettatori. Ricordi, lacrime e applausi che si ripetono nell'intervallo con Di Santo e compagni premiati dalla Pallacanestro Forlì 2.015, dal Club Marini, da Olitalia e dal Comune di Forlì. Sul parquet però la superiorità di Treviso lascia poco spazio ai sogni, anche perché Forlì scende in campo con tantissimi problemi fisici: Fallucca gioca grazie ad antinfiammtori e antidolorifici nonostante gli zero allenamenti negli ultimi tre giorni per il dolore alla schiena, Severini è influenzato, Bonacini viene centellinato da coach Giorgio Valli per una sospetta pubalgia (lunedì risonanza, possibile uno stop) e lo stesso DiLiegro rischia di doversi fermare. Impossibile, in queste condizioni, resistere 40 minuti alla lanciatissima Treviso di Pillastrini che la vittoria di domenica vola a sei su sei.

Le parole del coach

"Abbiamo giocato sicuramente contro una squadra più forte di noi e costruita per salire - commenta coach Valli -. Ci abbiamo provato con le nostre energie, non tantissime, fino all'ultimo e non posso rimproverare niente a nessuno. Siamo andati sotto parecchie volte, ma siamo anche ritornati. E chiaro poi che vengono a mancare lucidità e forze. La partita ha dimostrato la netta differenza tra le due squadre. Ma abbiamo fatto un passo avanti, adeguandoci ad un arbitraggio permissivo e sono contento che nel secondo tempo siamo riusciti a ribattere colpo su colpo. Da -16 abbiamo recuperato nove punti, ma loro avevano giocatori più freschi da mettere nella mischia e noi le stesse "figurine" da girare. Bene Jackson nei primi due quarti. I ragazzi hanno dato il massimo. Abbiamo difeso anche a viso aperto ed i lunghi hanno tenuto mediamente fuori dall'area gli esterni di Treviso. Quindi sono mediamente soddisfatto per la prestazione dei ragazzi, anche perchè dobbiamo ricaricarci ed avere lo spirito alto in vista dell'importante partita di mercoledì contro Roseto". Infermeria: "Severini ha giocato con la febbre ed è stato molto bravo; mi preoccupa Bonacini. Speriamo che no sia pubalgia vera e propria ed ho dovuto centellinarlo".

La partita

Il primo canestro del match lo mette Jackson, che si prende spazio nel cuore dell'area e realizza. Forlì avanti 10-7 dopo 4', poi però due triple di Swann e la schiacciata di Brown permettono il primo allungo a Treviso che chiude il primo quarto avanti di 7. Nel secondo quarto Treviso legittima il vantaggio e al 13' (bomba di Bruttini, il gioco da tre punti di Negri, idem Brown) è già 19-32. La zona dimette in piedi Forlì nel momento più buio e le due triple di Fallucca riportano, a pochi secondi dall'intervallo, in scia i biancorossi.

Al rientro dagli spogliatoi il quarto fallo di Naimy e la inarrestabile regolarità degli esterni trevigiani inclinano il piano del match: Swann e Musso non sbagliano mai e le fiammate di Jackson non bastano a Forlì. Il distacco tra le due formazioni si stabilizza oltre la doppia cifra. Nell'ultimo parziale l'Unieuro arma la difesa e riesce a tornare fino al 61-70 del 35'. Forlì, però, non riesce a capitalizzare il momento positivo perché Musso segna un facile appoggio su un secondo possesso. Forlì non trova la via del canestro e la squadra di Pillastrini allunga.

Unieuro Forlì - Treviso Basket 65-79 (16-23, 40-47, 54-68)

UNIEURO FORLI': DiLiegro 11, Castelli 5, Fallucca 9, Naimy 8, Campori, Jackson 20, Gellera ne, Bonacini 2, Severini 4, Thiam, Del Zozzo ne, De Laurentiis 6. All. Valli.

TREVISO BASKET: Brown 16, Sabatini 3, Bruttini 5, Isaiah 16, Musso 18, Barbante ne, Poser, Imbrò 4, Fantinelli 3, Negri 5, Lombardi 9. All. Pillastrini.