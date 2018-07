L'obiettivo è l'Ironman di Cervia: Mattia Ceccarelli in gara al Triathlon Faenza

Mattia Ceccarelli parteciperà alla 25esima edizione del Triathlon di Faenza che si disputerà domenica 29 Luglio. Si tratta di un ritorno da parte del forte triatleta forlivese alla corsa che lo ha visto esordire nella triplice specialità, dopo l’anno sabbatico dalle competizioni, ed è tra le gare che lo porteranno verso l’IronMan di Cervia del 22 settembre prossimo. Ceccarelli, per il primo anno in forza al Cesena Triathlon, ha fin qui disputato una stagione magistrale, ottenendo tante vittorie e piazzamenti di prestigio. Tra le più importanti ricordiamo la vittoria nel Campionato Italiano Olimpico No draft ad Iseo, la vittoria dell’Olimpico di Sirmione e dello Sprint del Rubicone e i secondi posti al medio di Volano e a Lovere in occasione del Campionato Italiano di Triathlon Medio.