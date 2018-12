L'orgoglio non basta: la Gaetano Scirea capitola con onore a Bologna

Il 2018 della Gaetano Scirea Basket Bertinoro si chiude a Bologna con una preventivabile sconfitta, ma con un bilancio decisamente positivo. Il colpo di scena degno di nota arriva alla vigilia in quanto la società felsinea decide di non pagare l’ammenda per la squalifica comminata a Fontecchio dopo l’espulsione di Anzola, clamorosa e mai vista assenza che farà il paio con la defezione della pertica Dilas per problemi al ginocchio. L’avvio è tutto di marca bianconera (4-11 al 5’20”), BB con l’ex De Pascale e l’ottimo riminese Polverelli in quintetto arranca paurosamente contro le solite alchimie mentre Ricci e Bravi portano la croce. Cortesi non ci sta e firma un 12-0 di lì fino al primo riposo.

Nel secondo parziale, decisamente il migliore per i romagnoli, sempre di fronte al ricorso alla difesa a zona operato da Lolli il Gaetano Scirea trova linfa dalle seconde linee con gli esterni En.Solfrizzi, Rossi e soprattutto Cristofani che riportano a contatto la squadra nonostante la mira di Fin. Fatale col senno di poi, il break subito subito dopo l’intervallo lungo: 7-0 by De Pascale e rifigio in time out dopo 1’09” con l’inerzia che gira in mano ai padroni di casa. Solo l’orgoglio ed abnegazione di Cristofani con alcune giocate di Bracci tengono ancora in scia gli ospiti poi quando conta l’m.v.p. Fin crivella la retina senza pietà a condanna i ragazzi di Tumidei alla resa. Dopo la sosta natalizia il sodalizio del pres Silimbani ritornerà sul parquet ospitando al PalaColombarone gli estensi della Vis 2018.

BOLOGNA BASKET 2016 - GAETANO SCIREA BASKET BERTINORO 73-60

(16-11; 35-33; 53-46)

BOLOGNA BASKET: (21/37 da 2, 7/29 da3, 10/16 ai liberi): De Pascale 9 (3/3, 1/5, 0/1), Legnani 2 (1/4,0/2), Poluzzi 2 (1/3, 0/4), Mazzocchi, Polverelli 12 (5/9, 0/1, 2/3, 16 rimb), Cortesi 12 (3/6, 0/2, 8/10), Guerri 5 (1/3, 1/3, 0/2), Fin 20 (4/4, 4/9), Tugnoli n.e., Folli 9 (3/5, 1/3), Bartolini n.e. All.: Lolli

GAETANO SCIREA (14/32 da 2; 7/23 da 3; 11/18 ai liberi): Frigoli 7 (1/4,1/4, 2/4), En. Solfrizzi 6 (3/6,/0/2), Rossi 7 (2/5 da tre, ½ ai lib.), Cristofani 10 (2/3, ½, 3/4), S.Ravaioli 9 (1/3, 2/6, 1/2), Bravi 5 (0/2, 1/2, 2/2), Ricci 8 (4/7, 0/2), Bessan e Flan n.e., Bracci 8 (3/6 da due, 2/4 ai lib.), Em. Solfrizzi (0/1). All.: Tumidei

Arbitri: Meli Michele di Ravenna (RA) e Bettini Chiara di Faenza (RA).

NOTE: usciti per 5 falli: Cortesi (38’01”). Spettatori: 200 circa.