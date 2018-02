L'Unieuro 2.015 nelle scuole: l'abbraccio dei bimbi della Rivalta per Iba Thiam

La Pallacanestro Forlì 2.015 è stata ospite giovedì mattina della scuola elementare R. Rivalta, in via Cerchia. L'appuntamento, inserito all'interno dell'iniziativa "Scuole a Palazzo", ha visto la partecipazione di 250 bambini dalla prima alla quinta elementare. Applauditissimo Iba Koite Thiam, che ha risposto alle domande dei giovani alunni, tirato a canestro e firmato autografi per tutti. I bambini della Rivalta sono stati invitati all'Unieuro Arena per il match di domenica contro Treviso: per loro e per gli insegnanti ingresso gratuito, genitori a 3 euro.