L'Unieuro 2.015 si congeda con un'amichevole ad ingresso libero

Arriva il "rompete le righe" per la Pallacanestro Forlì 2.015, che venerdì pomeriggio giocherà l'ultima amichevole dell'anno prima di lasciarsi, chiudendo così la stagione sportiva 2017-18. La squadra di coach Valli sarà protagonista di un match al Villa Romiti contro l'Università americana del St. Anselm (Division II), con palla a due alle 18.30 e ingresso libero per i tifosi. Tutti presenti i giocatori protagonisti della stagione conclusa con la comoda salvezza in A2, fatta eccezione per il centro italo-americano Dane DiLiegro.