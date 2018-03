L'Unieuro celebra la festa delle donne e regala loro l'ingresso al settore "giallo"

In occasione della Giornata internazionale della donna di giovedì, la Pallacanestro Forlì 2.015 “apre” il settore giallo dell’Unieuro Arena a tutte le donne, che domenica potranno assistere gratuitamente al match con Orzinuovi Basket presentandosi alle casse e ritirando un biglietto omaggio. La società intende in questo modo ricordare le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono vittime in molte parti del mondo.