L'Unieuro Forlì attende la firma di Sandrokan: il ritorno di Dell'Agnello è sempre più probabile

Carattere da autentico leader e vero combattente. Ma anche spirito di sacrificio e grande dedizione al lavoro. E' questo l’identikit che corrisponde al neo coach biancorosso. Il consiglio d'amministrazione della Pallacanestro Forlì 2.015 ha indirizzato la scelta verso Sandro Dell'Agnello, che nel 2012-13 aveva guidato la FulgorLibertas. L'allenatore è impegnato con Bergamo, dove si sta giocando i playoff contro Capo D'Orlando. A meno di un rilancio in extremis della compagine orobica, l'operazione dovrebbe essere portata a termine quando l'attuale club del coach esaurirà gli impegni agonistici della stagione in corso.

‘Sandrokan’, per l’animus pugnandi con cui ha interpretato la pallacanestro a 360°, è il suo marchio di fabbrica. Nel suo ricco curriculum spiccano due note di assoluto rilievo che lo identificano in tutto e per tutto: da ragazzino è infatti riuscito nell’impresa di stoppare durante un’amichevole due leggende del basket mondiale come Moses Malone e Michael Jordan. Da giocatore ha conquistato uno storico scudetto nel 1990/91 con la Phonola Caserta e una Coppa Italia nel 1987/88 sempre con il club casertano. Ha indossato inoltre le canotte di Livorno, Roma, Pesaro, Siena, Roseto e Reggiana. In maglia azzurra ha disputato 108 partite realizzando 749 punti, vincendo la medaglia di argento agli Europei del 1991.

Nato a Livorno il 20 ottobre 1961, ha esordito come assistente nella sua città natale nel 2004/05, dopo aver rifiutato l’incarico da capo allenatore a Reggio Emilia nel 2002 ritenendo di non essere ancora pronto a compiere il grande salto. Nel gennaio 2006 assunse l’incarico di head coach a Livorno, dove rimase per tre stagioni fino al 2009, ricevendo nel 2007/08 il premio di coach dell’anno in Legadue. Successivamente guidò la Reyer Venezia Mestre e la Leonessa Brescia dal febbraio 2011, con cui ottenne la promozione in A2 vincendo il campionato A dilettanti. Nella stagione 2012/13 l'esperienza sulla panchina di Forlì per poi approdare in Lega A alla VL Pesaro, dove mostrò tutte le sue abilità e capacità raggiungendo un’insperata salvezza all’ultima giornata del campionato 2014/15. Nel gennaio 2015 venne sollevato dall’incarico, rimettendosi in sella la scorsa estate con la Juve Caserta. Una grande prima parte di regular season permesi di accarezzare il sogno Final Eight di Coppa Italia, concludendo la stagione al tredicesimo posto nonostante le significative defezioni nel roster. Ha quindi allenato Brindisi e Bergamo.