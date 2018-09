L'Unieuro Forlì chiude il pre-campionato alzando un altro trofeo

Si conclude nel migliore dei modi il precampionato dell’Unieuro Forlì, che a San Lazzaro alza il Trofeo “Mazzoni” superando in finale Treviglio con il punteggio di 68-72. Protagonisa ancora una volta Giachetti, che nei momenti chiave del match fa valere tutto il peso della sua straordinaria esperienza. Per i biancorossi, privi di Bonacini e Donzelli (stop precauzionale per una botta al ginocchio nella semifinale) tanti segnali positivi in vista della prima di campionato, tra sette giorni a Cagliari.

Forlì parte forte e sembra in controllo del match ma nel secondo quarto Treviglio alza l’intensità e sorpassa proprio nel finale. Terzo quarto a senso unico, con Marini che paga la stanchezza del doppio impegno ravvicinato e Lawson servito col contagocce. La squadra di Vertemati allunga ma subisce il rientro dei biancorossi che nel finale piazzano con Melvin Johnson – sarà eletto mvp del torneo – la tripla del 60-55.

Nell’ultimo quarto la squadra di Valli fa valere esperienza e talento e torna padrona del parquet: il primo sorpasso lo firma Giachetti con una penetrazione che segue alla tripla di Marini (62-63 a 4’47”), il finale non è neppure in discussione.

Forlì alza il trofeo, il secondo estivo dopo quello di Lugo, e guarda all’infermeria: in settimana sono attesi i rientri di capitan Bonacini e Donzelli: Cagliari, domenica 7 alle 18, è ormai dietro l’angolo.

Remer Treviglio - Unieuro Forlì 68-74 (17-21; 39-38; 60-55)

Remer Treviglio: Olasewere 14, Pecchia 5, Taflaj 6, Caroti , Frassineti 5, Palumbo 11, D’Almeida 10, Manenti ne , Abati Tourè ne, Tiberti 2, Roberts 10, Borra 5. All. Vertemati

Unieuro Forlì: Piazza ne, Johnson 17, Giachetti 13, Fabiani, Bonacini 2, Donzelli ne, Dilas 6, Tremolada 1, Marini 8 , Oxilia 8, Lawson 13, De Laurentiis 6. All. Valli.