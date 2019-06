L'Unieuro Forlì pensa al futuro: iniziato il reclutamento delle giovani speranze

La pallacanestro Forlì 2.015 pensa al futuro. In questi giorni sono iniziati all’Unieuro Arena gli allenamenti di reclutamento, su invito, per le annate dal 2006 al 2002 agli ordini dei coach Serra, Minghetti e Nanni. La prossima settimana l’occasione per mettere in mostra il proprio talento sarà per la leva del 2007: i ragazzi interessati a far parte del progetto giovanile della Pallacanestro Forlì 2.015 dovranno presentarsi con divisa da allenamento lunedì 1 luglio e mercoledì 3 luglio al Villa Romiti, dalle 11 alle 13.