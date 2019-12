L'Unieuro incontra le scuole: Campori e Bruttini si divertono con i bimbi alla palestra di Bertinoro

"Vogliamo vedervi tutti domenica all’Unieuro Arena, perché abbiamo bisogno del vostro tifo". E' stato questo l’invito di Luca Campori e Davide Bruttini, che mercoledì mattina hanno incontrato gli alunni della scuola elementare Paolo Amaducci di Santa Maria Nuova per il progetto "Scuole a Palazzo". I giocatori biancorossi hanno giocato e scherzato con gli oltre duecento bambini nella palestra di Bertinoro, in un incontro portato avanti dalla collaborazione con lo Gaetano Scirea del presidente Alderigo Silimbani e grazie al lavoro di Enrico ed Emiliano Soffrizzi. Come sempre succede in questi incontri, con i piccoli si è parlato di tifo positivo e dell’importanza di portare avanti una cultura sportiva basata tanto anche sul rispetto degli avversari.

Dopo avere risposto alle tantissime curiosità dei giovanissimi tifosi, Luca e Davide hanno poi giocato con loro (e con le maestre), e tra risate, applausi e “cinque alti” la mattinata si è conclusa con l’invito per domenica al PalaGalassi per i bimbi e i loro genitori, che saranno ospiti della Società nella sfida contro Piacenza. "È un’idea nata dalla collaborazione con la Pallacanestro 2.015, ed in particolare con il GM Renato Pasquali - ha detto il presidente Silimbani -. Per noi è un onore avere i ragazzi della prima squadra, ed è un piacere vedere questi bimbi che ridono e scherzano con loro, perché eventi come questi fanno bene al basket".

"Il nostro minibasket ed il suo movimento vengono portati avanti tutti i giorni con grande passione, e la speranza è che alcuni di questi bimbi, incontrando i giocatori, ci portino ad accrescere ulteriormente i nostri numeri - ha concluso -. Voglio poi fare un doveroso ringraziamento al Comune di Bertinoro che ha messo a disposizione i pulmini per il trasferimento dalla scuola al palazzetto". Per chi volesse iscriversi alla scuola di minibasket Gaetano Scirea Bertinoro può contattare 339/7242027.