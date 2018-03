L'Unieuro lotta 30 minuti, poi crolla nel finale: l'impresa a Udine non riesce

Udine prenota i playoff superando Forlì con un +14 finale che non fotografa l'andamento del match: Forlì quasi sempre avanti e ottima per tre quarti di gara, ma il finale è tutto dei padroni di casa che sfruttano il gap fisico e costringono i biancorossi - privi di Bonacini - ad un ultimo quarto da soli 6 punti. I padroni di casa salgono a 32 punti, Forlì viene raggiunta da Piacenza e vede ridursi ad 8 lunghezze il vantaggio sulla zona playout: domenica prossima all'Unieuro Arena derby infuocato con la Fortitudo Bologna.

Carnera esaurito (3.520 spettatori) per il match della 25esima giornata. Valli porta in panchina Bonacini, che vuole stare vicino ai compagni ma è impossibilitato a scendere in campo, e parte con Naimy in regia, Jackson, Severini e Castelli, DiLiegro sotto le plance. I primi due punti del match li firma DiLiegro, il primo vantaggio di Udine invece arriva dopo 4 minuti, 8-6 che diventa 12-6 grazie a Veideman e ad un parziale di 8-0. E' Naimy ha riportare il sereno in casa biancorossa firmando tripla, assist a DiLiegro e canestro dalla media distanza. Un fallo antisportivo a di DiLiegro su Pellegrino riporta a galla i padroni di casa (13 pari), Dykes prova l'allungo dall'angolo (16-13) ma un Thiam lucido e le triple di Jackson e Fallucca consentono ai romagnoli di chiudere avanti un primo quarto più che convincente.

Naimy apre con una poesia il secondo quarto per il +5 Forlì sul 18-23. Bushati riporta due volte Udine a -1 (27-28) ma Fallucca è un cecchino dalla distanza e fa 3/3 per il 31-35 a 4' dalla pausa lunga. La stoppata di Thiam a Pellegrino certifica l'ottimo impatto sul match del lungo biancorosso, cui segue il 2/2 dalla lunetta firmato Jackson per il massimo vantaggio di Forlì a 2'42" (33-39). Forlì chiude tutte le traiettorie, regge il confronto a rimbalzo e ha un Jackson che sbaglia pochissimo in attacco: il +5 con cui si chiude la prima metà di gara è tutt'altro che casuale.

Il terzo quarto comincia male per Forlì con Udine che piazza un 7-0 in 1'58" con 5 punti di Veideman e va avanti 43-41 Castelli sradica il pallone dalla mani di Dykes e segna la tripla del nuovo vantaggio biancorosso; la tripla di De Laurentiis tiene gli ospiti avanti 46-47 a 5'50". La partita resta sui binari dell'equilibrio ma la difesa udinese comincia a macinare i suoi effetti letali, mentre l'attacco di Forlì fatica ogni azione di più: la squadra di Valli regge in difesa ma paga qualche ingenuità che Mortellaro punisce regolarmente: Forlì chiude comunque avanti 57-58.

Anche il quarto periodo di apre all'insegna dell'equilibrio. Sul 61-60 Udine dopo 2' capitan Castelli fa 0/2 ai liberi ma per ben due volte riconquista il rimbalzo aprendo nel secondo tentativo per Jackson: la tripla del maltese finisce però sul ferro. E' il turning point del match perché da quel momento Udine prende il largo con l'implacabile Mortellaro e soprattutto Raspino.

Gsa Udine - Unieuro Forlì 78-64 (18-21, 36-41, 57-58)

GSA UDINE: Dykes 11, Diop 2, Benevelli ne, Pellegrino 10, Chiti, Ferrari 10, Pinton 2, Raspino 5, Veideman 12, Mortellaro 16, Bushati 10. All. Lardo.

UNIEURO FORLÌ: DiLiegro 9, Thiam 4, Severini 6, Bonacini ne, Jackson 13, Campori, Naimy 13, Fallucca 9, Castelli 7, De Laurentiis 3. All. Valli.