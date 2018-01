L'Unieuro non sa vincere lontano da Forlì: ko a Mantova

L'Unieuro non sfata ancora il tabù trasferta, capitolando a Mantova 80-74. La prima vittoria lontano dal Pala Galassi sfuma nel finale, arrendendosi dopo aver dominato a lungo al PalaBam. Fatale un parziale di 22-5 a cavallo degli ultimi due periodi, con gli ultimi istanti di match in equilibrio deciso dai rimbalzi offensivi dei lunghi mantovani. "Credo che non siamo riusciti ad approfittare di una buona occasione che c'eravamo creati nel primo tempo, segnando tanto e bene - esordisce coach Valli -. Abbiamo giocato di squadra; nel secondo tempo è aumentato il livello fisico e abbiamo poche scusanti. Siamo spariti dalla partita. Lo dimostra anche il fatto che i nostri americani hanno segnato poco, ma la colpa è di tutta la squadra. Contro i cambi difensivi di Mantova non abbiamo saputo avere la fiducia al pivot e di passare la palla ad un altro compagno per aggirare il problema". Continua il coach: "E' inutile, abbiamo il complesso della partita in trasferta, ma soprattutto quando la partita si fa più fisica facciamo fatica ad avere lucidità e fiducia nel compagno. E questa è la cosa che mi dà più fastidio. Lasciamo troppe occasioni per strada per poca cattiveria e determinazione. Non ci dobbiamo accontentare di fare un canestro in più degli avversari. Bisogna essere più cinici. E questa è una caratteristica che i giocatori devono avere. E' l'ennesima partita persa punto a punto".

La partita

Valli comincia con Naimy, Jackson, Severini, Castelli e DiLiegro: l’italo americano fa subito male, canestro e fallo di Bobby Jones. L’avvio di Forlì è super con Naimy, Jackson e DiLiegro spettacolari in attacco mentre Lamma tiene 8 minuti in panchina Jones che al pronti via commette due falli. Mantova barcolla, Forlì allunga fino al +7 con cui si va al primo riposo. Il secondo quarto inizia con Mantova che prova ad aggredire Forlì, ma il risultato è un tecnico alla panchina con Naimy che segna il 22-29. Il terzo fallo di Jones arriva dopo 2.15 mentre l’americano contende un rimbalzo a De Laurentiis. Bonacini mette tantissima pressione sulla palla, Moraschini sbraccia ed è fallo di sfondamento. E’ il miglior momento di Forlì: tripla di Severini per il 26-34, Naimy firma il +10 con una sontuosa penetrazione a 5.20. Dalle mani dell’israeliano nascono tutte le situazioni di vantaggio per la squadra di Valli, che a cavallo del secondo quarto sembra davvero in stato di grazia: ancora Naimy fa 2/3 dalla lunetta per il 26-38, seguito dalla tripla di Jackson e da un’altra bomba del play ex Scafati: 28-44, +16. Quando il match sembra a senso unico arriva però la prima “folata” mantovana con un parziale di 12-0 firmato Brownridge e Cucci che riporta gli Stings sul -4 (40-44). Prima della sirena però è ancora Jackson a gelare il PalaBam, con una tripla seguita dal solito sottomano di DiLiegro che manda tutti al riposo sul 40-49.

Al rientro dall’intervallo lungo Mantova stringe le maglie in difesa, sporca le linee di passaggio e la partita cambia faccia: a 5.46 arriva addirittura il sorpasso 50-49 firmato Vencato con un parziale che diventa 22-5 a favore della squadra di Lamma. L’emorragia dei biancorossi viene interrotta da DiLiegro per il controsorpasso, segue un lunghissimo botta e risposta dai liberi. Le due triple di Fallucca chiudono il terzo quarto con Forlì avanti di 4 nonostante lo scatenato Cucci (24 alla fine). L’ultimo parziale vede il rientro di campo di Jones che innalza di parecchio la fisicità difensiva di Mantova. A 1.37 Candussi servito da Moraschini schiaccia il +3 per i padroni di casa, cui segue una tripla non finalizzata da Jackson. L’1/2 di DiLiegro riporta Forlì a -2 (76-74) e a 19 secondi dalla fine Fallucca ha in mano la bomba del sorpasso: ferro e fallo su Vencato. I due rimbalzi offensivi catturati da Mantova condannano Forlì a dover rimandare il primo successo lontano dall’Unieuro Arena. Domenica prossima in via Punta di Ferro arriva Treviso.

Dinamica Generale Mantova – Unieuro Forlì 80-74 (19-26, 40-49, 59-63)

DINAMICA GENERALE MANTOVA: Vencato 13, Jones 4, Brownridge 9, Moraschini 20, Ferrara, Albertini ne, Timperi, Candussi 9, Mei 1, Cucci 24, Morello ne. All. Lamma.

UNIEURO FORLI’: DiLiegro 13, Castelli 2, Fallucca 8, Naimy 18, Campori ne, Jackson 16, Bonacini 3, Severini 8, Thiam, De Laurentiis 6. All. Valli.