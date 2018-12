L'Unieuro ribalta Udine, coach Valli: "Abbiamo vinto una partita da film"

"Credo che abbiamo vinto una partita da film, perchè andare sotto di venti punti e portarla a casa contro una squadra buonissima e attrezzata non era facile". Coach Giorgio Valli si gode il successo dell'Unieuro Forlì davanti alla bolgia del Palafiera contro la corazzata Udine. "Sappiamo tutti che Udine è stata designata come tra le quattro pretendenti alla promozione - ragiona l'allenatore -. Faccio i complimenti alla squadra perchè ribaltare una sfida del genere non è facile per nessuno. Hanno avuto la forza mentale, prima ancora che nelle gambe e nelle mani e credo che partite come queste ce le ricorderemo".

Valli richiama ancora una volta all'identità difensiva dei suoi: "Non siamo ancora una squadra consolidata e non abbiamo ancora degli over 30 come Udine. Se difendiamo possiamo concedere dai 30-35 punti per metà partita, ma dobbiamo farlo sempre". Dal coach anche i complimenti a Jacopo Giachetti ("va fatta una standing ovation") e a Melvin Johnson ("non era al top, ma che si è fatto trovare presente nel momento decisivo per la rimonta". Quanto alla prova deludente di Kenny Lawson, Valli è esplicito: "Deve esser ancora più bravo a procurarsi falli e tiri da sotto e consistenti, ma dobbiamo essere più bravi noi e tempestivi a dargli la palla".

L'allenatore guarda al tour de force: "Sono felice per una vittoria che ci dà uno spiraglio per guardare alla final eight di Coppa Italia. Domenica prossima a Bologna ce la giochiamo, ma dobbiamo ripartire dal secondo tempo di questa partita. Ci attende una seconda parte di campionato tosta". Capitolo Bonaccini: "Ha rimediato una distorsione, ma non dovrebbe niente di preoccupante".