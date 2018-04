L'Unieuro sfida il terzo attacco dell'A2, coach Valli: "Jesi? Come una torta ben fatta"

Per la terzultima giornata della regular season l'Unieuro Forlì è di scena domenica alle 18 (arbitrano Bartoli, Caruso e Martellosio) al Pala Triccoli contro l'Aurora Basket Jesi. Padroni di casa (30 punti con quattro vittorie nelle ultime cinque) in corsa per un piazzamento playoff, Forlì salva e a caccia della terza vittoria consecutiva in un finale di stagione che permette a Castelli e compagni di giocare con nulla da perdere. Occhio al duello tra i due play, in un match che negli ultimi anni è sempre più sentito dai tifosi: Marques Green e Yuval Naimy sono sicuramente tra i migliori registi del girone. L'israeliano decise la gara di andata (82-85) con uno spettacolare buzzer beater da centrocampo.

QUI FORLÌ - Ancora fuori dai giochi Davide Bonacini, a rischio anche la presenza del centro Rino De Laurentiis per un fastidio alla schiena. Il resto del gruppo è a disposizione di coach Valli che in settimana ha elogiato la squadra: "I ragazzi mi hanno sorpreso la settimana scorsa con Piacenza e hanno continuato in questa. Ci siamo veramente capiti e sappiamo tutti cosa fare per aiutare un compagno, è quasi un peccato che siamo ormai alla fine del campionato. I gruppi nuovi faticano ad assimilare un sistema, ci vuole tempo, però quando si raggiunge l'equilibrio poi i giocatori vanno da soli. Jesi è una squadra sorprendente, una torta ben fatta. Sono sempre stati bravi a giocare con grande leggerezza, sono il terzo attacco dell'A2 e hanno fatto vittime illustri. Sarà tosta, ma va bene così: è una sfida che accettiamo volentieri".

Previsto minutaggio in crescita per Iba Thiam: "Sono molto contento di questo periodo, di lavorare con questa squadra e soprattutto con Valli. Mi sento leggero, mi muovo meglio e sono cresciuto nel tiro. Per tutte queste ragioni ho più fiducia in me stesso. Vogliamo continuare a vincere per dimostrare a tutti il lavoro che abbiamo fatto quest'anno. Se mancherà De Laurentiis avremo più spazio io e Gellera, avremo una chance in più per dimostrare il nostro valore".

QUI JESI - Tutti a disposizione per coach Cagnazzo. L'assistente allenatore Maurizio Rossetti ha inquadrato così Forlì: "E' una squadra molto ostica da affrontare. Costruita per centrare i playoff ha avuto qualche difficoltà durante la stagione ma ora, a salvezza matematica raggiunta, giocherà con grande tranquillità questo finale di campionato e dunque non dobbiamo assolutamente sottovalutarla. Ha giocatori di altissimo livello per questo torneo, Naimy e Jackson su tutti, e scenderanno a Jesi non certo per fare una gita fuori porta domenicale. Noi dovremo sicuramente approcciare questa partita come la trasferta di Orzinuovi, dovremo aumentare la nostra aggressività difensiva e gettare tutto quel che abbiamo dentro sul parquet per aggiungere un altro tassello fondamentale per la lotta play off. La sconfitta dell’andata, con un tiro a pochi secondi dalla fine da metà campo brucia ancora ma sono sicuro che i ragazzi metteranno l’anima per non commettere passi falsi in queste ultime tre gare della stagione e regalarsi un sogno”.