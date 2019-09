L'Unieuro si presenta al Forlì Fitness & Fun: "Pubblico meraviglioso, ci sostiene sempre"

“Non dimentichiamoci che abbiamo un pubblico meraviglioso che ci sostiene sempre”. Le parole sono quelle di Renato Pasquali. La cornice è quella del Parco Urbano Franco Agosto e l’occasione quella della rassegna Forlì Fitness & Fun. Di fronte a lui ci sono tanti tifosi che sabato pomeriggio non sono voluti mancare, e sul palco con lui ci sono i giocatori della Pallacanestro 2.015 che si sono presentati alla città, accolti dal vicesindaco Daniele Mezzacapo ed introdotti dal comico Andrea Vasumi. Uno dopo l’altro, i ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello hanno ricevuto gli applausi della gente e ringraziato il pubblico per essere sempre numeroso e caldo in occasioni come queste, che mettono in evidenza tutto l’affetto e la passione che la città vive verso i colori biancorossi.

Si è parlato della stagione che verrà, con Dell’Agnello che ha fatto un riferimento anche alla partita di domani dicendo che “le prime due gare di SuperCoppa hanno dimostrato che la squadra è partita bene e dunque vogliamo ripeterci”. Insieme al coach è stato presentato il suo staff tecnico e lo staff dei professionisti che accompagnano quotidianamente la squadra e lavorano “nell’ombra”.

Pasquali ha fatto un primo bilancio dopo quasi un mese di lavoro: “Siamo contenti perché stiamo lavorando duro. I giovani fanno vedere di essere motivati e di interpretare bene il ruolo, mentre i giocatori più esperti stanno dando loro una grossa mano”. Il pomeriggio si è chiuso con le foto, gli autografi e tante chiacchiere scambiate con i tifosi. Attesi tutti domani all’Unieuro Arena per la sfida contro Piacenza.