L'Unieuro tiene per due quarti: niente da fare contro Verona

Niente da fare per Forlì all'Agsm Forum. I biancorossi con un Fallucca a scartamento ridotto restano aggrappati alla partita fino ai minuti finali ma devono arrendersi ad una Verona brillante, lunghissima nelle rotazioni e trascinata dalla coppia di americani.

Molti applausi per Dane DiLiegro alla presentazione delle squadre, ed è proprio il centro l'anno scorso a Verona che realizza i primi due punti forlivesi su tiro libero per il 4-2. Forlì però fatica in attacco, segna il primo canestro su azione solo dopo 4'30'' con Castelli per l'8-4. Greene e Jones, i due americani della Tezenis, sono immarcabili con il loro campionario di triple e penetrazioni, l'attacco veronese sono loro due (rispettivamente 7 e 10 punti dopo il primo quarto), mentre in casa forlivese chiudono a referto in cinque dopo i primi 10 minuti con un eccellente DiLiegro che chiude con 6 punti e 5 rimbalzi a far compagnia a Bonacini e Castelli (2 punti a testa), e a Fallucca e Naimy autore ciascuno di un tiro di tre punti a segno per il vantaggio veronese 19-16.

Il secondo quarto inizia con la tripla di Naimy che pareggia a quota 19. L'Unieuro mette il naso avanti per la prima volta a 4'34'' dall'intervallo lungo dopo un canestro di DiLiegro su rimbalzo d'attacco per il 27-28. Totè, lungo mancino dei padroni di casa, comincia con 2/2 da tre, in casa forlivese Jackson non è preciso (0-3 da due e 1-6 da tre dopo i primi 20'), così come Castelli e Naimy, ma è del capitano la bomba che fissa il punteggio sul 34-34 dopo i primi due quarti. Nei quali Forlì tira male – 41% da due e 29% da tre contro il 64% e 36% dei veronesi – ma è stata a galla grazie alla difesa e ad un attacco molto più distribuito con 8 uomini a referto (DiLiegro 9 punti e 9 rimbalzi). Jones, 14 punti in 17' e Greene, 10 in 17' i più efficaci.

Gara a basso punteggio anche nel terzo quarto. Forlì continua a faticare a fare canestro e Verona a 3'51'' dalla fine, complice un tecnico a Naimy, a 3'38'' è sotto di otto punti 50-42. L'Unieuro però non molla e torna a -3 dopo il canestro dell'israeliano sul 51-48, poi in meno di un minuto accade l'imprevedibile: dopo l'entrata sbagliata da Amato, Bonacini va in contropiede per il canestro del possibile -1, ma Jones lo stoppa e dall'altra parte Amato segna da tre per il 54-48. Naimy affretta e sbaglia da tre, Jones non affretta e segna la tripla del 57-48 a 1'16'': dal possibile -1 al -9.

All'inizio del quarto periodo Forlì va sotto di 13, 70-57 a 7'38'' e Verona sembra avere la gara in mano. Forlì arriva a -9, 70-61, ma subisce una bomba da Ikangi, che è quella del 73-61. A 5' Jackson segna da tre per il 73-64 ma a 3'04'' Verona è ancora avanti 76-66. Forlì resta in partita ma non riesce a piazzare il break che la potrebbe riportare a contatto: l'ultimo sussulto la porta a -6 sull'80-74 a 24'', ma Naimy sbaglia la tripla del -3 a 18'' e Forlì perde la settima trasferta in questo campionato.

Tabellino

Scaligera Verona - Unieuro Forlì 84-75 (19-16, 34-34, 61-52)

SCALIGERA VERONA: Dieng, Green 21, Visconti, Poletti 4, Jones 21, Amato 7, Palermo 9, Nwohuocha, Udom 9, Ikangi 3, Totè 10. All. Dalmonte.

UNIEURO FORLì: Diliegro 17, Campori ne, Fallucca 3, Castelli 8, Naimy 8, Jackson 17, Bonacini 7, Severini 5, Thiam, De Laurentiis 10. All. Valli.