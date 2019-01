La Bleuline Volley Forlì trova una vittoria scaccia crisi contro la Rubierese

Pronto riscatto della Bleuline volley Forlì che con un secco tre a zero sconfigge la Rubierese tornando immediatamenta al successo dopo il ko di Rimini. Un tre a zero maturato al termine di una partita comunue combattuta, dove le forlivesi sono riuscite ad avere la meglio non senza qualche patema, in particolare nel primo e nel terzo set dove Valpiani e compagne hanno dovuto inseguire le reggiane nel punteggio prima di aggiudicarsi i parziali.

Nel giorno dell'esordio di Angelica D'aurea, che torna ad indossare la maglia Libertas dopo tre anni, sono soprattutto Bernabè e Valpiani a brillare, il resto lo fanno i tanti errori, soprattutto al servizio, del Rubiera volley. Vittoria quindi doveva essere e vittoria è stata, col secondo posto ancora quindi al riparo dagli assalti di Cremona, la prossima avversaria delle forlivesi tra tre settimane al Ginnasio sportivo.

Primo set equilibrato, Rubiera tenta la fuga verso metà set, Delgado non ci mette più di tanto a far esordire la neoarrivata D'aurea al posto di una spenta Rossi, Forlì fatica ma riesce pian piano a riportare le sorti del set dalla propria parte. Nel secondo si vede probabilmente la più bella Bleuline degli ultimi due mesi: spigliata, concreta, affamata, con Valpiani e Bernabè (anche quattro ace per lei), a colpire a ripetizione. C'è campo anche per la classe 2000 Valentina Laghi, prodotto del settore giovanile Libertas, Rubiera continua a sbagliare battute e solo nel finale riesce a ridurre lo scarto.



Terzo set, le ospiti cercano disperatamente di rientrare in partita, la Bleuline ripiomba nelle sue insicurezze e si arriva all 8 a 15 ospite. Forlì si scuote, inizia una rimonta che porta le forlivesi ad impattare a quota 16. L'inerzia torna alle romagnole, e il finale di set è ancora targato Bleuline. Brava Stradaioli al servizio, a chiudere i giochi è ancora l'ottima Valpiani. Pur tra qualche insicurezza la Bleuline torna al successo. Ora sabato il derby a Lugo per chiudere il girone d'andata, prima della pausa del campionato. Un derby assolutamente da non sottovalutare, per non perdere di vista la capolista Clai Imola, ieri nuovamente vittoriosa sul campo della Stella Rimini.