La Blue Line Libertas Volley Forlì fa suo il derby contro Cervia

La Bleu Line volley Forlì continua spedita la propria corsa verso i playoff con l´ottava vittoria consecutiva tra le mura amiche su otto gare disputate. A cadere sotto i colpi di Valpiani e compagnia è questa volta la My Mech Cervia, in un derby più appassionanete di quel che dice il tre a zero finale, giocato in un ginnasio nuovamente caloroso e affollato ad incitare le ragazze della Libertas. Un derby, come detto, bello e combattuto, soprattutto nel secondo e terzo set, un derby che Forlì ha voluto far suo a tutti i costi, bissando il successo della gara d´andata. Onore e merito alle ragazze della My Mech, scese a Forlì senza nulla da perdere, capaci di mettere in difficoltà, soprattutto nel secondo set, le forlivesi come poche squadre avevano saputo fino al Ginnasio.

L'inizio è favorevole alle padrone di casa, capaci di prendere subito una manciata di punti di vantaggio, ma Cervia non molla e punto dopo punto rimonta fino a portarsi a contatto con la Libertas sul 14-13. Qui la Bleuline piazza un devastante parziale di 11 a 2, chiudendo il set sul 25 a 15 a prorpio favore. Da segnalare, sul finale di set, l´infortunio alla cervese Mendola, ricaduta male dopo una fast e infortunatosi al ginocchio. Il secondo set è un concentrato di emozioni, errori, lunghi scambi che divertono il filto pubblico del ginnasio. Cervia scatta bene e tiene la testa avanti per gran parte del set, la Libertas resta tuttavia a contatto, ma è ancora Cervia ad arrivare davanti all´ultima curva sul 23 a 21. Qui esce il carattere delle ragazze di Delgado, capaci prima di annullare tre set point alle cervesi prima di portare a casa il set col punteggio di 28 a 26 , tra gli applausi e gli incitamenti del pubblico scaldatosi grazie ad alcuni pregevoli scambi di questo appassionante set.

Il terzo set vede un iniziale equilibrio, prima che la Bleu Line prema sull´accelleratore guadagnando un discreto margine. Cervia non molla e regala un emozionante finale di set, arrivando sul meno uno sul 24-23. Ci pensa poi Michela Rossi a rimettere a posto le cose, inchiodando l´ennesimo tre a zero casalingo di questa entusiasmante stagione. Il solito gioco corale, con menzione di merito quest´oggi per un´ottima Stefania Bernabè. Brave entrambe le squadre per aver offerto uno spettacolo assolusamente piacevole agli spettatori presenti, la Libertas consolida così il suo secondo posto, e si prepara alla trasferta di sabato prossimo a Massa Carrara, contro il fanalino di coda, zero partite vinte e zero set vinti, per una trasferta utile per le giovanissime del roster e per chi è stato meno utilizzato fino ad oggi. Si torna al Ginnasio sabato 3 marzo alle 17.30, ospite Sarzana, per il primo impegno di un doppio turno casalingo.



Libertas Forlì-My Mech Cervia 3-0

(25-15, 28-26, 25-23)

FORLÌ: Raggi 3, Valpiani 6, Balducci 10, Bernabè 15, Gardini 1, Rossi 13, Morelli (L1); ne: Gramellini (L2), Contri, Stradaioli, Partisani, Macchi, Peretti, Guardigli.

MY MECH CERVIA RIV: Giulianelli 6, Agostini 10, Calisesi 10, Altini 4, Mendola 1, Furi 8, Vanzolini 4, Ginesi, Carati, Marchi (L1); ne: Magnani, Fabbri (L2). All. Braghiroli.