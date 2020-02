La buona sorte non accompagna il Gaetano Scirea: undicesimo ko di fila

Inizio da brividi: i giovani aquilotti del minibasket accompagnano in campo i propri beniamini, poco prima del minuto di raccoglimento in memoria dell’indimenticabile #24 che ha fatto la storia di questo sport. Incredibile colpo di scena prima della palla a due: la federazione manda in sostituzione dell’indisponibile Bettini di Faenza il secondo Femminella di Reggio Emilia, scelta non proprio consona per territorialità. Come non bastasse lo Scirea finisce per tirare appena dieci tiri liberi nelle ultime due gare casalinghe (dato ampiamente sotto media), nonostante una continua ricerca del gioco interno.

Di qui a dire che si esce sconfitti per ciò ce ne passa ma certamente le cose sarebbero potute andare in maniera diversa. Il leone ferito di Molinella azzanna la gara con gli emiliani in maniera molto aggressiva, anche perché la caratura dell’avversario non concede sconti. In avvio, però, coach Tumidei deve rifugiarsi in time out dopo 201” perché gli ospiti volano sul 0-10 con 4 a referto e due triple del solido Magni. Il Gaetano mette per la prima volta il naso avanti al 9’ (14-12, 14-2 il parziale) con il missile di Farabegoli che segue il primo cesto casalingo della new entry Brighi. Secondo parziale di sofferenze, in equilibrio fino al 14’ ma poi segnato dalle prodezze balistiche di Bianchi e dalla concretezza di Sakalas che portano in affanno i locali al thè caldo.

Al rientro succede di tutto: Rossi e Bracci trascinano la rimonta, Ricci vola in aria per una stoppata clamorosa e ancora un discreto Farabegoli impatta sul 45 al 27’. La festa viene subito interrotta dal solito Bianchi, indiscusso mvp con 27 di valutazione e 5/6 da 3: tripla, fallo di Ricci con successivo tecnico, tutto a bersaglio per un frangente che comunque non tarpa le ali ai ragazzi di Tumidei. Nel quarto finale vengono a galla le qualità tecnico fisiche dei reggiani: 0-9 in avvio (ancora Bianchi e Sakalas) con partita in ghiaccio già dal 32’ e Bertinoro comunque viva nei meriti di chi non mollerà mai. Davvero una stagione incredibile, dove in cinque mesi mai una volta la buona sorte è stata amica.

Tabellino

GAETANO SCIREA BERTINORO – BMR BK 2000 R.EMILIA 69-77

(14-15; 31-41;52-52)



GAETANO SCIREA: Rossi 14, Cinti, Zambianchi, S.Ravaioli 3, Angeletti 3, Ricci 6, Farabegoli 15, Bessan n.e., Brighi 11, Bracci 17, Em. Solfrizzi. All.: Tumidei



BMR R.EMILIA: Brevini 2, Cunico, Bianchi 19, Astolfi 5, Bertolini 7, Sakalas 20, Canovi e Caiti n.e., Germani 6, Magni 17, Piccinini n.e. All.: Tassinari



Arbitri: Gusmeroli e Femminella



Tiri liberi: Bertinoro 2/6, R.Emilia 12/14 . Usciti per 5 falli: nessuno. Falli tecnico a Ricci. Spettatori: 200 circa