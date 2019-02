La Celanse Volley sconfitta in trasferta a Scandicci

La serata di sabato doveva rappresentare per il Forlì il momento della svolta in campionato, con l’allungo sulle inseguitrici e un passo avanti verso la salvezza. Celanese invece sconfitta durante un lunghissimo match ancora una volta fino ai tie-break, persi 15 a 9 contro Robus Scandicci. I fiorentini rappresentano la principale rivale del Forlì nella lotta a non retrocedere. Dopo questa sconfitta Scandicci recupera un punto e può vantare il favore degli scontri diretti. Una vera sofferenza durata ore per una partita estenuante che ha portato a realizzare 20 e 19 punti ai nostri Mambelli e Kunda. Dal lato suo però, con i suoi 25 a referto, Andrea Sansò ha portato 44 attacchi realizzandone quasi il 50%, portando così Scandicci alla vittoria finale. Ancora lontano dal palesarsi il miglior Kouznetsov che ha accusato anche qualche problema fisico rimanendo fuori a inizio gara. Quindi I toscani si aggiudicano il match salvezza e ora per la Celanese l'imperativo sarà quello di non permettersi altri errori. La stagione è ancora lunga e questa sconfitta non determina nulla. Bisognerà però mantenere alta la concentrazione. La prossima partita contro 4 Torri Ferrara sarà altrettanto tosta. Speriamo che Gabriel Kunda riesca a trasmettere ai suoi la grinta necessaria per questo delicato momento della stagione. Questa volta si torna in casa all’Unieuro Arena.