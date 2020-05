“La competizione e l’ambiente gioioso e sereno”, l'incontro con le società sportive locali

Si è svolto martedì pomeriggio il quinto e ultimo incontro dedicato alle società della provincia di Forlì-Cesena dal titolo: “La competizione e l’ambiente gioioso e sereno”.

Il relatore Massimo Ricci, Responsabile Tecnico del CFT di Gatteo a Mare ha condotto l'incontro insieme ai delegati SGS Matulli e Buvardia sviluppando un'intensa partecipazione con i partecipanti dalle società presenti: Around Sport, Junior Gatteo, Junior Gambettola, Accademia Cesena, Vecchiazzano, Bakia, Pianta, Cava, Torresavio, Torre del Moro, Meldola, Edelweiss, Forlì, Union Sammartinese.

Per un problema tecnico del sistema alcune altre società non sono riuscite ad accedere ma l'incontro è ststo registrato e rimane visibile per trenta giorni sul gruppo creato.