La forlivese Carlotta Fedriga convocata per i campionati Italiani Cadetti

La direzione tecnica della Fidal Emilia Romagna ha comunicato la squadra per la 46° edizione dei Campionati Italiani Individuali e per regioni Cadetti (14-15 anni) che si svolgeranno proprio a Forlì in questo fine settimana e che vedranno la partecipazione di oltre 1000 atleti provenienti da tutta Italia. Attesa e confermata la convocazione della portacolori dell’Edera Atletica Forlì Carlotta Fedriga, nello sprint veloce, gli 80 metri. La ragazza oltre che a concorrere individualmente per il titolo, porterà punteggio alla rappresentativa regionale e farà parte della staffetta 4x100.

Da segnalare il particolare interesse di tecnici e addetti ai lavori per l’atleta ederina, che pur essendo rientrata in pista da pochi mesi dopo anni di inattività, ha mostrato un potenziale enorme, si pensi che nell'unica gara fatta sugli 80 metri, sbaragliando le avversarie e con un leggero vento contro, ha fissato il cronometro a 9”98 terzo tempo in Italia.

Carlotta frequenta la seconda classe dell’ITE Matteucci ed è allenata dal padre, ex velocista azzurro nei primi anni 90’ e dalla madre, l’olimpionica Giuliana Spada e sembra proprio intenzionata a dare continuità al carattere sportivo familiare, che ha visto anche la sorella maggiore Martina primeggiare in Italia nel lancio del disco giovanile. Un weekend quindi di agonismo e festa che comincerà già venerdì alle 17 con la cerimonia di apertura in Piazza Saffi, dove sfileranno le 21 rappresentative regionali, ospiti e testimonial.