La Gymnica 96 fa il pieno di medaglie al Campionato Nazionale Aics

Le 28 ginnaste della sezione Master della Gymnica 96 hanno concluso la stagione sportiva con il Campionato Nazionale Aics disputatosi lo scorso weekend a Capannori, in provincia di Lucca. La formazione forlivese ha disputato la prova con 28 ginnaste della sezione Master. Venerdì, nella categoria "Allieve Seconda fascia livello A", Alice Flamigni ha guadagnato un ottimo quinto posto. Nel "livello B" buone prestazioni anche per Lisa Bonacci, Chiara Ceccarelli, Sabrina Fiorentini, Alice Lolli, Nicole Monti, Alessandra Nati e Noemi Viarani.

Sabato, nella categoria "Senior LB", Morena Rodari ha conquistato la medaglia d'argento ed il riconoscimento per il miglior punteggio al corpo libero. La compagna di squadra Anita Bettini ha indossato al collo il bronzo, precedendo Chiara Gentile. Soddisfazione anche per Marta Malaguti, Maddalena Pace e Alice Mescolini. Nel "livello C" Sofia Crescenso ha guadagnato la quinta posizione.

Domenica per la categoria "Junior Prima fascia livello A" Ludovica Chiadini ha sfiorato il podio, mentre nel "livello B", Anna Bonoli, si è classifica al quarto posto, ottenendo il riconoscimento per il miglior punteggio al cerchio. Buona la prova anche delle compagne Sofia Fanti, Celeste Fiorini, Valeria Frasca e Giada Garattoni.

Podio tutto firmato Gymnica 96 per le "Junior Seconda fascia livello A": Francesca Ronca ha ottenuto la medaglia d'oro e il riconoscimento per il miglior punteggio alla palla, precedendo Elena Farolfi e Giorgia Sali, premiata anche per il miglior punteggio al corpo libero. Nel livello B Marika Portici si è classificata in quinta posizione, ottenendo il riconoscimento per il miglior punteggio al corpo libero, seguita ad un soffio dalle compagne Gaia Caldano, Lucia Godoli e Carlotta Degidi. Le atlete sono state seguite da Martina Damiani, Alessandra Godoli, Guya Pagnini e Rosa Margiotta.